Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль преодолел критическую зависимость от нефтяной динамики, но не смог полностью игнорировать резкие колебания котировок "черного золота" на фоне сложных переговоров ОПЕК+ о судьбе глобального пакта. Накануне цена барреля Brent рухнула ниже 60-долларовой отметки после заявления саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха о том, что соглашение пока не достигнуто. Скорее всего, сторонам удастся согласовать позиции, однако высока вероятность, что итоговые решения удовлетворят инвесторов не в полной мере. Нефть, а вместе с ней и российская валюта, смогут извлечь из ситуации лишь ограниченный позитив. Основной угрозой для позиций рубля по-прежнему остается геополитика. Киев пытается нагнетать обстановку в Черном море, что не находит поддержки в Европе. В то же время грозные заявления регулярно раздаются из США: по некоторым данным, американские моряки планируют увеличить свое присутствие вблизи российских морских границ. Наконец, риск введения новых антироссийских санкций продолжает нервировать участников рынка, хоть и не имеет пока конкретных очертаний. Между тем, позиции доллара тоже далеко не сильны: против американской валюты играет слабая макроэкономическая статистика. Если данные по рынку труда разочаруют наблюдателей, снижение американской валюты может продолжиться. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.