Негативная динамика в нефтяных контрактах сдерживает рост российских индексов акций - Dukascopy Bank SA

"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 1%, корректируясь вверх после вчерашнего сильного падения. В то же время курс американского доллара относительно корзины DXY в ожидании выхода данных по американскому рынку труда со вчерашнего дня не изменился. А вот российские индексы акций к середине сегодняшней торговой сессии восстановились после вчерашнего падения лишь частично. Росту котировок акций российских эмитентов способствует позитивный внешний фон, в то время как давление оказывает негативная динамика в нефтяных контрактах. Дело в том, что цена барреля марки Brent после вчерашнего обвала остается ниже отметки $60. По нашим расчетам, текущая ситуация на нефтяном рынке сохранится вплоть до окончания заседания ОПЕК. Впрочем, мы позитивно оцениваем перспективы индекса МосБиржи, поскольку достижение договоренностей странами ОПЕК+ по квотированию экспорта нефти вполне способно привести к восстановлению цен на нефть. Это в свою очередь окажет поддержку курсу рубля и акциям нефтегазовых компаний", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.