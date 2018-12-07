Нефть может помочь доллару - eToro

"В преддверии важной статистики по рынку труда США доллар чувствует себя неуверенно и торгуется скорее нейтрально. Участники рынка надеются, что релиз не подтвердит недавних опасений за американскую экономику и отразит приличный рост занятости и зарплат. Если так, USD привлечет спрос, но вряд ли потенциальное ралли окажется продолжительным. Впрочем, есть еще один фактор, который способен поддержать вялые попытки роста доллара в ближайшей перспективе. В фокусе рынков - переговоры ОПЕК+, которые завершатся сегодня. Судя по всему, экспортеры договорятся о сокращении добычи. В этом практически никто не сомневается. Но главный вопрос в том, на сколько будут урезаны объемы производства в финальном варианте сделки, а также как долго будут действовать ограничительные меры.

На данный момент известно, что группа обсуждает снижение добычи в совокупности на 1 млн баррелей в день: 650 тыс. баррелей берет на себя ОПЕК, а ее союзники общими усилиями сократят предложение на 350 тыс. баррелей. Иран, Венесуэла и Ливия, скорее всего, получат разрешение не участвовать в договоренностях. Это далеко не тот сценарий, на который рассчитывают инвесторы. Рынку нужно сокращение на 1 млн баррелей только от картеля, а также более решительные меры со стороны России. В совокупности игроки рассчитывали на снижение поставок в районе 1,4 млн баррелей в сутки. Так что если ничего не изменится, до конца дня котировки нефти могут показать бурную негативную реакцию на вердикт ОПЕК+, что одновременно повысит спрос на доллар. В более широком контексте будущее американской валюты по-прежнему зависит от риторики ФРС и динамики доходности "трежерис", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.