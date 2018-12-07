Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы, демонстрировавшие резкое падение на торгах в четверг, развернулись к концу сессии: Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги ростом. Негативом для рынка стала информация об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшая опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере. Как сообщалось, финдиректор Huawei Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в США по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

Вместе с тем рынок развернулся к росту в четверг после публикации The Wall Street Journal материала о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать паузу в цикле повышений ставки после ее подъема в декабре. "Представители Федрезерва по-прежнему уверены в том, что ставка должна быть повышена в 2019 году. Однако чем дальше, тем меньше они уверены в том, насколько быстро им стоит поднимать ее или как далеко им стоит зайти в повышении, и они хотят оценить состояние экономики после уже предпринятого ужесточения политики", - пишет WSJ.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии. Японский Nikkei 225 прибавил 0,84%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - менее чем на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%. В центре внимания рынка остается ситуация вокруг США и Китая. Накануне азиатские рынки резко упали на информации об аресте топ-менеджера Huawei, вызвавшей опасения, что США и Китаю теперь будет сложнее преодолеть разногласия в торговой сфере.

В пятницу внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в американской экономике в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу в ожидании решений стран ОПЕК+, которые встретятся в пятницу для обсуждения возможного сокращения добычи нефти. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,49 за баррель, что на 0,95% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 2,44% - до $60,06 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,89% - до $51,03 за баррель. По итогам торгов 6 декабря контракт снизился в цене на 2,65% - до $51,49 за баррель.

По итогам заседания стран-членов ОПЕК, прошедшего в четверг, соглашение по сокращению добычи нефти не было достигнуто. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что обсуждение этого вопроса продолжается. По его словам, нет уверенности в достижении соглашения о сокращении нефтедобычи в пятницу. Пока неизвестно, поддержит ли Россия соглашение о сокращении нефтедобычи, добавил он. Фалих уточнил, что обсуждается сокращение добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки - это по-прежнему основной сценарий.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 7,323 млн баррелей. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2 млн баррелей. По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели увеличились на 1,699 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,811 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 1,750 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг хотя и выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,932 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,882 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 569,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-05" (+1%), "Башнефть-06" (+0,8%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-1%), "Роснефть-001Р-04" (-0,4%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" завершило размещение 15-летних облигаций 1-й серии объемом 1,15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Заем имеет амортизационную структуру погашения: в даты окончания 3-14-го купонных периодов будет выплачиваться по 7,692% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Размещение выпуска прошло в рамках программы облигаций компании объемом до 6,75 млрд рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 17 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Сбор заявок на выпуск проходит с 6 по 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Срок обращения выпуска составит 3,2 года, или 1152 дня. По выпуску предусмотрена выплата 6 купонов, продолжительность 1-го купонного периода составит 242 дня, 2-6-го купонных периодов - полгода. Сбербанк 6 декабря проводил также сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Объем выпуска 001Р-50R составляет 15 млрд рублей, 001Р-51R - 10 млрд рублей. Срок обращения займов - чуть более 5 лет (1911 дней). Техническое размещение всех трех выпусков запланировано на 13 декабря.

Кроме того, Сбербанк 7 декабря откроет книгу заявок на структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на бонды продлится до 20 декабря. Техническое размещение 2-летнего выпуска запланировано на 21 декабря. Ставка купона составляет - 0,01% годовых. Дополнительный доход облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R привязан к динамике котировок акций Tiffany & Co, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Compagnie Financiere Richemont SA.

Сбербанк России 28 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-364d-001Р-43R объемом 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит один год. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона в размере 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к размеру ключевой ставки Банка России на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей. Техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет также 11 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В обращении находятся два выпуска облигаций компании на 15 млрд рублей.

"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям серий БО-03 и БО-ПО1 и сократил общее количество купонов по обоим выпускам. В частности, по выпуску серии БО-03 и его допвыпускам 7-й купонный период увеличивается до 910 дней и делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный период продлен на год - до 22 января 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,42% годовых. По его окончании предусмотрена оферта с исполнением 24 января, которую перенесли на год. Общее количество купонов сокращено с 24 до 22. По выпуску серии БО-ПО1 изменения коснулись 2-го купона и оферты. Так, длительность 2-го купонного периода продлена до 819 дней с 455 дней, в результате общее число купонов сокращается до 52 с 56. При этом 2-й купонный период также делится на два расчетных периода. Первый расчетный период остается прежним. Второй расчетный период удлиняется до 11 декабря 2019 года. Ставка на 2-й расчетный период остается прежней, в размере 12,09% годовых. Кроме того, компания перенесла оферту по облигациям на год до 16 декабря 2019 года. Ранее держатели облигаций "Открытие холдинга" серий БО-ПО1 и БО-03 согласились на отказ от оферты взамен на отступные в размере 1 копейка на одну ценную бумагу. Объем выпуска БО-ПО1 составляет 35 млрд рублей, оферта по нему была предусмотрена 17 декабря 2018 года, объем выпуска БО-03 равен 42 млрд рублей, оферта по нему была назначена на 26 января 2019 года.