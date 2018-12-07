Особых поводов для снижения российских активов в пятницу нет - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Надежды на более мягкую политику ФРС продолжат давить на доллар, стимулируя покупки более доходных рискованных активов. Нефть пока не радует российский рынок, но, похоже, в зоне $57,5-58,5 формируется поддержка. Если OPEC+ сможет договориться о сокращении производства как минимум на 1 млн баррелей, то котировки могут начать своё медленное восстановление. Особых поводов для снижения российских активов в пятницу нет. Поэтому день начнём с небольшого роста индексов и укрепления рубля. Ключевыми событиями станут публикация данных по рынку труда в США и решение OPEC+ по ограничению добычи", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.