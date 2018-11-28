Нефтяные цены могут продемонстрировать лишь ограниченный рост - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть демонстрируют коррекционный рост. Brent в ходе утренних торгов среды торгуется выше $61/bbl, WTI – в районе отметки $52.3/bbl. В то же время стоит отметить, что большинство участников рынка сохраняет осторожность, ожидая дополнительных сигналов от членов сделки ОПЕК+ в отношении мер по поддержанию баланса спроса и предложения на рынке. Статистика от Американского института нефти (API), выходившая накануне, не дала четких краткосрочных ориентиров рынку. По данным API запасы нефти в США по итогам отчетной недели выросли на 3.5 mb, в то же время запасы бензина сократились на 2.6 mb. Статистика от Минэнерго США будет опубликована сегодня в 18.30 мск. Очевидно, что в среднесрочной перспективе нефтяные цены будут в значительной степени зависеть от итогов заседания ОПЕК+ в декабре. Несмотря на то, что наш базовый сценарий предполагает, что члены ОПЕК+ сохранят роль балансирующего производителя и примут решение о сокращении уровня добычи на 1-1.5 mbd, нефтяные цены могут продемонстрировать лишь ограниченный рост, так как данное сокращение может оказаться недостаточным для устойчивого роста цен с учетом текущего уровня добычи", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".