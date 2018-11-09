Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне падения нефти и мировых рынков капитала

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро заметно подрастают на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 67,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 64,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов ("американец" поднялся до максимумов с 18 сентября). При этом евро стоил 76,685 руб./EUR1, прибавив 71 копейку (европейская валюта достигла максимума с 12 октября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 67,6 корейки и составила 71,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", давление на курс нацвалюты в пятницу оказывают, с одной стороны, активизировавшиеся ожидания объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США, а с другой стороны - нестабильная ситуация на нефтяных площадках. Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 0,82% - до $70,07 за баррель (Brent в ходе торгов опускалась до $69,13 за баррель). Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,91% - до $60,12 за баррель.

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций. В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году.

Кроме того, как сообщило в среду Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали более умеренное повышение - на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в стране по итогам недели увеличились на 1,85 млн баррелей при ожидавшемся экспертами снижении на 2,1 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились сильнее, чем ожидалось - на 3,46 млн баррелей (прогноз - 2,03 млн баррелей). Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 2,4 млн баррелей, максимальными темпами с марта. Добыча нефти в США за неделю выросла на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с.

В свою очередь санкционную тематику активизировали в начале недели заявления Госдепа США о том, что Россия не выполнила требования закона о контроле над химоружием. Это открывает возможности для введения новых санкций в ответ на инцидент в Солсбери. Госдеп начал консультации с Конгрессом, срок которых не определен. Результатом может быть как введение новых санкций, так и отказ от их применения. Кроме того, итоги выборов в Конгресс США, где большинство в нижней палате получили демократы, усилили опасения инвесторов относительно принятия ограничений в отношении российского госдолга.

"Рубль сегодня не устоял под напором целого ряда негативных факторов, который на него свалились. Это и снижение нефти, и рост доходности ОФЗ, и падение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. В результате, доллар довольно легко преодолел отметку 67 руб./$1. Вместе с тем не исключено, что на следующей неделе рубль может начать корректироваться вверх и доллар вновь уйдет под отметку 67 руб./$1, поскольку нет уверенности в том, что у игроков хватит сил для дальнейшего разгона американской валюты в условиях приближающегося налогового периода ноября. К тому же наблюдаемое в течение уже нескольких недель затяжное падение нефти тоже может приостановиться, и котировки Brent вполне могут вернуться выше отметки $70 за баррель, что также позитивно скажется на динамике рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, доллар впервые за последний месяц "перешагнул" через отметку 67 руб./$1. Сочетание целого ряда негативных факторов по-прежнему оказывает давление на позиции рубля. В частности, на внешних рынках доллар усилил свой рост после итогов заседания ФРС, оправдавших ожидания инвесторов на еще одно повышение процентной ставки до конца текущего года и сохранение курса ужесточения монетарной политики в 2019 году. "Индекс доллара" к корзине основных валют сегодня продолжил движение в сторону 97 пунктов, выйдя в плюс за неделю и отыграв все потери, последовавшие за итогами выборов в Конгресс США. Котировки нефти, в свою очередь, продолжают снижение. Пока факторы, отражающие рост предложения сырья на рынке, оказывают гораздо большее влияние, чем вероятность сокращения добычи странами ОПЕК+ в следующем году. Поэтому большое значение будет иметь заседание мониторингового комитета ОПЕК+ 11 ноября, на котором будет обсуждаться возможное сокращение нефтедобычи в следующем году.

"Кроме того, фактором, дестабилизирующим рубль, остаются растущие санкционные угрозы. Расширение действующих санкций против ряда российских физических и юридических лиц в четверг вечером усилило давление на рубль, но при этом не сняло напряженности, так как вопрос с введением второго пакета августовских санкций остался открытым. Пока санкционная риторика лишь усиливается, и на этом фоне рубль будет игнорировать возможные позитивные факторы (например, разворот в котировках нефти, улучшение "аппетита" инвесторов на развивающихся рынках или продажа валютной выручки с приближением налогового периода). Не исключено, что с санкционным "обострением" уже в ближайшее время пара "доллар/рубль" продвинется в сторону 68 рублей. Если введение нового пакета санкций затянется, то у рубля появится возможность консолидироваться в диапазоне 66-67 рублей, хотя напряженность на рынке никуда не денется", - полагает Ю.Кравченко.

Эксперт "Международного финансового центра" (МФЦ) Владимир Рожанковский отмечает, что в пресс-релизе ФРС фигурировала не только заявленная изначально приверженность "нормализации" кредитно-денежной политики, но и на редкость прозрачное упоминание обязательности еще одного повышения ставки до конца 2018 года, то есть, шансы на повышение ставки на следующем, декабрьском, заседании можно считать практически стопроцентными. При этом рынки, наконец-то, начали осознавать, что ужесточение монетарной политики в США и все сопутствующие ему стандартные эффекты - такие как сжатие денежной ликвидности, падение спроса на кредиты и, в конечном итоге, замедление темпов роста экономики США - не фантазии, а реальность. Как следствие этого "прозрения" фондовые индексы по всему миру обрушились. Но еще больше в предвкушении тотального замедления пострадала нефть.

По мнению В.Рожанковского, снижение российского рубля на 2,3% с 7 ноября, с уровня 65,9 руб./$1 до нынешних 67,5 руб./$1, уже не кажется таким катастрофичным, хотя приятного в этом мало. Сегодня подавляющее большинство валют развивающихся стран пострадали из-за очередного витка укрепления доллара по следам вчерашнего пресс-релиза ФРС. Также понимание того факта, что рубль еще хорошо держится, наступает после напоминания об объявленных накануне дополнительных санкциях против российских чиновников - но не в связи с "делом Скрипалей", как ожидалось многими экспертами, а в контексте "взявшихся из ниоткуда" обвинений России, связанных с позицией Кремля в отношении Крыма и Донбасса. Хотя сама эта позиция и не претерпела никаких изменений в последнее время.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10-12 ноября на 63,42 копейки, до 66,8497 руб./$1, и поднял курс евро на 13,65 копейки, до 75,8076 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 72,19 копейки по отношению к четвергу и составил 66,9966 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 77,59 копейки и составил 67,1785 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 405,138 млн, из которых $1 млрд 438,92 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 966,218 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 19,12 копейки, до 75,8692 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 29 копеек и составил 76,0836 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR645,511 млн, из которых EUR279,328 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR366,183 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов в основном не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, кроме ставки на семидневный срок. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 9 ноября осталась на уровне 7,63% годовых, а ставка на семидневный срок выросла всего на 1 базисный пункт, поднявшись до 7,71% годовых. В свою очередь ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,93%, 8,35% и 8,43% годовых соответственно.