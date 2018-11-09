Валюты развивающихся стран после заседания ФРС находятся под давлением - Банк "Санкт-Петербург"

"Валюты развивающихся стран после заседания ФРС находятся под давлением, рубль – не исключение, более того,

российской валюте добавляют негатива новые санкции и комментарии относительно планов Минфина по размещению ОФЗ на

20-30 млрд руб. в неделю. Экономический эффект новых санкций (против трех физических лиц и девяти компаний) незначительный, но

риск введения более серьезных мер остается. Рост оттока капитала из-за санкций приведет к ослаблению рубля, в обратном случае рубль

не ожидает существенное укрепление, так как текущие уровни выглядят справедливыми, согласно нашей модели платежного

баланса с учетом цен на нефть и отмены покупок в рамках бюджетного правила на рынке", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".