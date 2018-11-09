Индекс Мосбиржи продолжит падать до конца пятничных торгов - Dukascopy Bank SA

"После завершения очередного заседания FOMC среди участников торгов усилились опасения того, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику в США. Эти настроения отразились сразу на всех классах биржевых активов. Так, например, в первую половину торговой сессии пятницы дешевеют и акции европейских и азиатских компаний, и промышленные контракты. Негативный внешний фон не мог не сказаться на динамике российских индексов акций. С начала дня индекс Мосбиржи потерял 1% и опустился до отметки 2413 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,7%. Дополнительное давление на индекс РТС оказывает продолжающееся ослабление курса рубля портив доллара. Сегодня российская валюта опустилась относительно доллара до 67 руб./долл. Что касается второй половины дня, то падение цен на нефть и желание инвесторов сократить позиции в акциях российских эмитентов перед длительными выходными в США будут давить на российские фондовые индикаторы. Поэтому мы ожидаем продолжения падения индекса Мосбиржи до конца пятничных торгов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров