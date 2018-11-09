Приток капитала в акции и облигации РФ со стороны фондов за неделю составил $20 млн против оттока неделей ранее - БКС

(добавлен текст после 1-го абзаца)

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 1 по 7 ноября 2018 года составил $20 млн по сравнению с оттоком $130 млн неделей ранее, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова со ссылкой на данные EPFR Global.

Как следует из отчета "БКС Глобал Маркетс", инвесторов по-прежнему привлекают только акции РФ, в то время как из облигаций продолжаются оттоки.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $60 млн против оттока $90 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, получили приток средств в размере $10 млн по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе.

По итогам недели, завершившейся 7 ноября, из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был зафиксирован отток капитала на уровне $40 млн, как и неделей ранее. Также небольшие оттоки средств были зафиксированы из фондов облигаций, ориентированных только на Россию.

В обзоре отмечается, что по итогам прошедшей недели отношение инвесторов к акциям развивающихся рынков (EM) заметно улучшилось. GEM фонды показали чистые притоки в размере $1,65 млрд, что стало рекордным уровнем с середины апреля. "Однако при изучении структуры притоков становится очевидно, что большая часть денег пришла через ETF, в которых относительно легко как отрывать существенные позиции, так и закрывать, тогда как традиционные фонды получили всего $126 млн - настроения инвесторов выглядят неустойчиво, однако фактором поддержки для участников рынка стала публикация достаточно позитивных данных по PMI по большинству развивающихся рынков. В России традиционные не-ETF фонды потеряли еще $27 млн, однако притоки в страновые ETF фонды перевесили негатив, обеспечив чистый приток около $10 млн", - пишет В.Смольянинов. Эксперт обращает внимание на то, что, несмотря на то, что позитивный импульс только сформировался и очень неустойчив, динамика явно позитивная и ее сохранение поддержит статус акций в качестве наиболее предпочтительного класса активов как в России, так и на развивающихся рынках в целом к концу года.

Между тем фонды облигаций развивающихся рынков продолжили демонстрировать стабильные оттоки. "В результате российские фонды облигаций потеряли еще $40 млн от совокупных глобальных потоков в бондах - три недели оттоков в размере $40 млн подряд. Такую динамику можно считать еще одним признаком того, что инвесторы предпочитают облигациям EM акции" - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс".