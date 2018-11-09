09 ноября 2018 года 10:02
Утренние прогнозы: после негативного старта рынок акций перейдет в "боковик"
По мнению аналитиков, в начале торгов пятницы российский фондовый рынок будет отыгрывать уход цен на нефть Brent ниже отметки $71 за баррель и снижение ведущих мировых фондовых индексов.В дальнейшем индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление наметившейся коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. ФРС подтвердила планы ужесточения денежной политики, что оказало поддержку курсу доллара США и негативно повлияло на спрос на развивающихся рынках. Кроме того, сообщения о возможном ограничении китайским регулятором объемов банковского кредитования частных компаний заставили трейдеров заговорить о рисках замедления экономического роста в КНР. Уход цен на нефть Brent ниже отметки $71 за баррель также следует упомянуть в числе факторов, способных оказать негативное влияние на активность инвесторов на российском рынке акций. В валютной секции в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине мировых валют".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3-0,4%, вблизи отметки 2430 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420, 2410 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Вечернее падение стоимости фьючерсов на нефть должно сдержать активность локальных биржевых "быков". Вместе с тем явные предпосылки для агрессивных распродаж российских акций пока еще не сформировались".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы сегодня с утра торгуются в районе нуля, но индекс МосБиржи на открытии будет отыгрывать рухнувшую нефть и в первые минуты торгов снижение может составить более 0,5% - по итогам вечерних торгов фьючерс на индекс РТС просел более чем на процент. Если нефть не начнет дорожать, то вполне возможен уход индекса МосБиржи под отметку 2400 пунктов. Очень осторожно следует относиться к покупкам акций нефтяных компаний. Они пока слабо реагируют на снижающуюся нефть, но могут в любой момент компенсировать это отставание".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций после нескольких дней уверенного роста вчера продемонстрировал локальное снижение - индекс МосБиржи снизился по итогам торгов на 0,3%. Из отдельных историй выделим вчерашнее расширение санкционного списка - OFAC США добавило в список 3 физлиц и 9 юрлиц за причастность к ситуации в Крыму и на Донбассе. На наш взгляд, на сегодняшний день в цены на российские активы и так заложена санкционная премия, и оказать заметное влияние на динамику рынков могут, вероятно, только санкции финансового характера (вчерашние ограничения к ним не относятся). Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров), при этом локально допуская некоторую перегретость российского рынка (в краткосрочной перспективе видим вероятность коррекции индекса МосБиржи в район 2400-2420 пунктов)".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ведущие мировые фондовые индексы перед открытием российского фондового рынка в пятницу демонстрируют снижение. Цены на энергоносители также на минимуме последних 6 месяцев. Частичное размещение облигаций Минфином РФ привело к существенной распродаже на рынке ОФЗ по итогам торгов четверга. Открытие российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, пройдет снижением котировок. Ближайшие уровни поддержки расположены на 2430 и 2412 пунктах по индексу МосБиржи и 1140 и 1127 по индексу РТС".
Опубликовано: /Финмаркет/
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