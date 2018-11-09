Приток капитала в акции и облигации РФ со стороны фондов за неделю составил $20 млн - БКС

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 1 по 7 ноября 2018 года составил $20 млн по сравнению с оттоком $130 млн неделей ранее, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова со ссылкой на данные EPFR Global.