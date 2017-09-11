Диапазон от 56 до 57 рублей хорошо подходит для покупок валюты на среднесрочную перспективу - "Аналитика Онлайн"

Глава Роснефти и экс-министр финансов России неожиданно сошлись во мнении относительно будущих цен на нефть, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Алексей Кудрин считает, что котировки черного золота практически исчерпали свой потенциал роста и ожидает, что они могут упасть на 25% от текущих уровней. Игорь Сечин также разделяет это мнение и предлагает готовиться к средней цене в 2018 году на уровнях 40 - 43$ за баррель.

Разделяют ли такой пессимизм ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА), мы узнаем уже на этой неделе. Во вторник будет опубликован ежемесячный отчет крупнейшего в мире нефтяного картеля, а в среду свой отчет представит и МЭА. Котировки Brent на прошлой неделе подходили в плотную к 55 долларам за баррель. Однако, удержаться на этом уровне ценам не удалось, напоминает эксперт. В пятницу котировки упали ниже 54 долларов. Снижался в конце недели и российский рубль.

В понедельник утром на торгах московской биржи курс доллара держится в районе 57 рублей 15 копеек, евро торгуется на уровне 68 рублей 65 копеек, индекс ММВБ вырос до 2040 пунктов, а североморская смесь Brent опустилась на уровень 53,5$ за баррель, констатирует специалист компании.

"Главным событием текущей недели для российской валюты, помимо отчетов ОПЕК и МЭА, станет решение Банка России по ключевой ставке, - указывает Г. Задоя. - Оно будет объявлено в пятницу, 15 сентября. На данный момент ЦБ выполнил и перевыполнил свою ключевую задачу. Инфляция в августе упала до 3,3% по сравнению с данными прошлого года. Напомним цель по итогам года - 4%. И хоть большинство россиян ни за что не поверят в столь низкие темпы роста цен, но все же, нужно признать, что Эльвира Набиуллина, по крайней мере на бумаге, достигла свой цели. Теперь ничего не мешает в очередной раз снизить ставку. Маловероятно, что ЦБ пойдет на радикальное снижение ставки. Скорее всего она будет снижена на 0,25 - 0,5%. Что касается влияния ставки на рубль, то решение ЦБ способно оказать некоторое давление рубль, но без уверенно снижения цен на нефть говорить о развороте тренда на российском валютном рынке рано. Однако, мы считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей хорошо подходит для покупок валюты на среднесрочную перспективу".