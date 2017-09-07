Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ поддерживают курс рубля - "Аналитика Онлайн"

Минфин провел очередное успешное размещение облигаций. Котировки черного золота бьют рекорды из-за урагана, который надвигается на побережье США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Минфин вчера в очередной раз реализовал весь объем предлагаемых ОФЗ. Напомним, что после не самых удачных размещений последнего времени, Минфин сократил объемы размещения гос. облигаций. Однако сейчас, в условиях, когда в России наблюдается низкая инфляция и высокая ключевая ставка ЦБ, инвесторы проявляют все больший интерес к российскому госдолгу. Так вчера было размещено облигаций на сумму в 40 млрд рублей. Объем спроса составил почти 120 млрд. Видимо, зарубежные инвесторы вновь поверили в российский рынок, и это, на взгляд эксперта, является одним из позитивных факторов для рубля.

Помимо этого, курс российской валюты сейчас поддерживает и позитивная динамика на нефтяном рынке. Впервые с мая котировки нефти марки Brent превысили отметку в 54$ за баррель.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 57 рублей 10 копеек, евро торгуется на уровне 68 рублей 25 копеек, индекс ММВБ располагается на отметке 2015 пунктов, а котировки черного золота поднялись выше 54$ за баррель марки Brent.

"Позитивная динамика на нефтяном рынке, спрос инвесторов на госдолг и ожидание снижения ставки ЦБ 15 сентября поддерживают курс российской валюты на высоких уровнях, - указывает Г. Задоя. - Вполне вероятно, что данный рост рубля продолжится. Но при этом стоит подчеркнуть, что снижение курса доллара будет ограничено диапазоном 56-57 рублей за доллар. Эти уровни довольно неплохо подходят для покупок валюты на среднесрочную перспективу. Целями для роста будут являться отметки 60-61 рубль за доллар. Следующей целью может стать 62-63 рубля. Учитывайте, что временные горизонты такого роста, на наш взгляд, могут сместиться до конца 2017 - начала 2018 годов".