В районе 56-57 рублей за доллар можно" подбирать" валюту на среднесрочную перспективу - "Аналитика Онлайн"

Ведомство Антона Силуанова направит на покупку валюты почти 72 млрд рублей, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Ежедневно с 7 сентября на покупку валюты будет направляться 3,4 млрд. Это рекордная сумма с апреля. Участники рынка уже заговорили о том, что в текущих условиях это может надавить на курс российской валюты. Однако, сейчас рубль себя чувствует довольно уверенно, благодаря подъему нефтяных цен, которые впервые с середины августа превысили отметку в 53$ за баррель. Подъем котировок черного золота обусловлен угрозой последствий от урагана «Ирма», который надвигается на Флориду. Ураган может помешать добыче нефти в Мексиканском заливе.

Еще одной позитивной новостью для курса российской валюты является дефляция, зафиксированная Росстатом в августе. По данным главного статистического органа страны, цены в августе снизились на 0,5%. Снижение цен зафиксировано впервые с августа 2011 года. Сильнее всего снизилась стоимость на плодоовощную продукцию. Так капуста подешевела на 42,6%.

На этом фоне курс доллара на московской бирже в среду торгуется на уровне 57 рублей 35 копеек, евро находится на отметке 58 рублей 60 копеек, индекс ММВБ упал чуть ниже 2000 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 53,5$ за баррель.

"Дефляция в августе - это нормальное явление, - комментирует Г. Задоя. - На этот месяц приходится максимальное снижение цен на продукцию сельского хозяйства. Именно благодаря этому в августе довольно часто наблюдается либо минимальной рост цен, либо их снижение, как мы наблюдали в этом году. Какого-то существенного влияния на курс российской валюты данные Росстата не окажут. Однако, стабильность цен в экономике может позволить Центробанку на ближайшем заседании, которое пройдет 15 сентября, рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки. Уже это событие, в свою очередь, может сказаться на курсе российской валюты. Мы по-прежнему считаем, что в районе 56-57 рублей за доллар можно подбирать валюту на среднесрочную перспективу. Первыми целевыми уровнями для роста будут являться отметки 60-61 рубль за доллар. Следующей целью может стать 62-63 рубля. Учитывайте, что временные горизонты такого роста, на наш взгляд, могут сместиться до конца 2017 - начала 2018 годов".