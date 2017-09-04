Краткосрочные ориентиры по Brent - $51,5-53/bbl - "Нордеа Банк"

"Отсутствие выраженной динамики определяется сдержанным новостным фоном за исключением геополитики, связанной с КНДР. Пятничные данные от Baker Hughes показали нулевое изменение в числе активных буровых установок, при этом на каком числе буровых отразились последствия урагана "Харви" не известно, т.о. оценить потенциальное влияние на производство не представляется возможным. Вероятно, ответ на этот вопрос появится на текущей неделе, когда Минэнерго США представит отчет, включающий в себя события стихийного характера. В то же время бензин в США дешевеет на фоне сообщений о готовности ряда НПЗ возобновить работу. В силу того, что сегодня в США выходной день (День Труда), данные от Минэнерго выйдут на день позже (фактически в четверг). До четверга макроэкономический календарь достаточно "легкий", рынки будут фокусироваться на заседании ЕЦБ. Из текущих факторов поддержки стоит отметить вербальные интервенции ряда стран о готовности поддержать продление соглашения ОПЕК+ еще на 1 квартал – до конца июня 2018 года. Краткосрочные ориентиры по Brent - $51,5-53/bbl", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.