Позиции нефти выше 52 долл. выглядят слабыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59 руб. - ИК "Велес Капитал"

"Начав день чуть выше 59 руб., пара доллар/рубль большую часть дня вяло укреплялась, однако рост валютной пары ограничился отметкой в 59,2, которую доллар так и не смог преодолеть, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Ближе к вечеру рубль получил поддержку с нефтяного рынка, отреагировавшего ростом на сокращение запасов сырой нефти и бензина в США, и оказался ниже 59,10. Однако позиции нефтяных котировок выше 52 долл. за баррель (по марке Brent) выглядят пока неустойчивыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59. В то же время, в конце недели пройдут основные налоговые платежи, что пока ограничивает потенциал укрепления доллара уровнем 59,20-59,25 руб. Стоимость фондирования на межбанковском рынке пока не отреагировала ростом на увеличения объема абсорбированной ликвидности ЦБ, однако к моменту проведения основных налоговых платежей нельзя исключать повышения ставок до уровня ключевой ставки ЦБ".