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Главная / Мнения аналитиков / Позиции нефти выше 52 долл. выглядят слабыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59 руб. - ИК "Велес Капитал"
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23 августа 2017 года 19:13
Позиции нефти выше 52 долл. выглядят слабыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Начав день чуть выше 59 руб., пара доллар/рубль большую часть дня вяло укреплялась, однако рост валютной пары ограничился отметкой в 59,2, которую доллар так и не смог преодолеть, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Ближе к вечеру рубль получил поддержку с нефтяного рынка, отреагировавшего ростом на сокращение запасов сырой нефти и бензина в США, и оказался ниже 59,10. Однако позиции нефтяных котировок выше 52 долл. за баррель (по марке Brent) выглядят пока неустойчивыми, что не позволяет рублю возобновить попытки прохождения уровня в 59. В то же время, в конце недели пройдут основные налоговые платежи, что пока ограничивает потенциал укрепления доллара уровнем 59,20-59,25 руб. Стоимость фондирования на межбанковском рынке пока не отреагировала ростом на увеличения объема абсорбированной ликвидности ЦБ, однако к моменту проведения основных налоговых платежей нельзя исключать повышения ставок до уровня ключевой ставки ЦБ".
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23 августа 2017 года 19:32
Москва. 23 августа. Доллар США слегка понижается, евро повышается на "Московской бирже" в среду вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине, хотя и отошел от минимумов первой половины дня благодаря усилившей рост нефти. читать дальше
.23 августа 2017 года 19:14
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ в среду поднялся к 1960 пунктам по индексу ММВБ за счет бумаг Сбербанка, подогретых сильным отчетом за полугодие, и подорожавшей нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья; упали акции АФК "Система" и выросли бумаги "Башнефти" на судебных новостях из Башкирии. читать дальше
.23 августа 2017 года 19:00
Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $13,3 до $14,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, аналитики Morgan Stanley отметили, что GDR Тинькофф банка, по их... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:56
Москва. 23 августа. Изменения котировок российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне плавного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) и стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились. читать дальше
.23 августа 2017 года 18:55
"Нефтяные котировки на неделе продолжают движение в диапазоне 51-52$, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Заседание Мониторингового комитета ОПЕК не привнесло в рынок заметного оптимизма – члены комитета отчитались лишь о том, что уровень выполнения сделки остается высоким, а страны... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:45
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка России (MOEX: SBER) с 208 рублей до 222 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:23
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". "Наш... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:08
К концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб. - Бинбанк
"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги,... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:43
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:21
Валютный рынок замер в ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул - TeleTrade
"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:57
Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, готовиться к которому рынки начали еще на прошлой неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". читать дальше
.23 августа 2017 года 15:59
"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара... читать дальше
.23 августа 2017 года 15:50
Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью. читать дальше
.23 августа 2017 года 15:24
Ждем усиления волатильности в паре USD/RUB после выхода официальных данных по запасам нефти в США - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за... читать дальше
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