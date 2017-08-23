Фактор Ливии может оказать временную поддержку рынку нефти - "Нордеа Банк"

"Нефть сохраняется в районе отметки 51.5, фактор Ливии может оказать временную поддержку. Сообщения о приостановке добычи на крупнейшем месторождении в Ливии Шарара в связи с нападением вооруженной группировки привели к незначительному повышению цены на нефть накануне. Сохранение рисков по добыче в Ливии, а также новости о снижении экспорта нефти из Венесуэлы (-24% г/г за первую половину августа) могут стать краткосрочным фактором поддержки для нефти. Предварительные данные о запасах от Института нефти США практически не оказали влияния на рынок, поскольку были разнонаправленными (запасы сырой нефти сократились, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли). Сегодня ключевым фактором для рынка нефти будет публикация статистики от Минэнерго, где внимание в большей степени будет сконцентрировано на данных о добыче в США, чем на данных о запасах. В случае продолжения роста добычи нефть окажется под давлением. Краткосрочный ориентир по Brent 50-53", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.