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Главная / Мнения аналитиков / Фактор Ливии может оказать временную поддержку рынку нефти - "Нордеа Банк"
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23 августа 2017 года 12:21
Фактор Ливии может оказать временную поддержку рынку нефти - "Нордеа Банк"
"Нефть сохраняется в районе отметки 51.5, фактор Ливии может оказать временную поддержку. Сообщения о приостановке добычи на крупнейшем месторождении в Ливии Шарара в связи с нападением вооруженной группировки привели к незначительному повышению цены на нефть накануне. Сохранение рисков по добыче в Ливии, а также новости о снижении экспорта нефти из Венесуэлы (-24% г/г за первую половину августа) могут стать краткосрочным фактором поддержки для нефти. Предварительные данные о запасах от Института нефти США практически не оказали влияния на рынок, поскольку были разнонаправленными (запасы сырой нефти сократились, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли). Сегодня ключевым фактором для рынка нефти будет публикация статистики от Минэнерго, где внимание в большей степени будет сконцентрировано на данных о добыче в США, чем на данных о запасах. В случае продолжения роста добычи нефть окажется под давлением. Краткосрочный ориентир по Brent 50-53", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
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23 августа 2017 года 18:23
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". "Наш... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:08
К концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб. - Бинбанк
"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги,... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:43
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:21
Валютный рынок замер в ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул - TeleTrade
"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:57
Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, готовиться к которому рынки начали еще на прошлой неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". читать дальше
.23 августа 2017 года 15:59
"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара... читать дальше
.23 августа 2017 года 15:50
Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью. читать дальше
.23 августа 2017 года 15:24
Ждем усиления волатильности в паре USD/RUB после выхода официальных данных по запасам нефти в США - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за... читать дальше
.23 августа 2017 года 14:44
Brent продолжит колебания в диапазоне 48-55 долларов за баррель до середины сентября - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных сортов продолжают чувствовать себя не очень уверенно по мере того, как рост запасов бензинового топлива в США нивелирует снижение запасов сырой нефти, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.23 августа 2017 года 14:22
"На отечественном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика, обусловленная спокойным внешним фоном, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Акции ГМК Норникель не реагируют на то, что цена на металл обновила максимум... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:52
"Российский рубль начал день с небольшого ослабления относительно курса доллара. Однако поддержку национальной валюте может оказать нефть: по прогнозам экспертов, запасы «черного золота» в США за неделю должны сократиться на 3,45 млн баррелей. На ожиданиях инвесторов цены на сырье могут немного... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:35
"Вторник на внутреннем валютном рынке не принес рублю существенных изменений. Цены на нефть были стабильны и проигнорировали неплохие данные API по рынку США, указавшие на продолжающееся сокращение запасов, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс доллара на закрытие биржи составил 59.07... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:22
"Евро накануне ослаб после того, как индекс экономических настроений институциональных инвесторов от ZEW в Германии и Еврозоне оказался существенно хуже ожиданий (10 вместо ожидавшихся 15 и 29.3 вместо ожидавшихся 34.2). Вышедшие сегодня утром позитивные данные по PMI в Германии и Еврозоне (59.5... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:00
Металлоинвест: II полугодие не превзойдет начала года, но на долговую нагрузку это не повлияет - Raiffeisenbank
Металлоинвест (BB/Ba2/BB) опубликовал результаты за II квартал и I полугодие 2017 года по МСФО. За первую половину 2017 года относительно второго полугодия 2016 года на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры выручка выросла на 30%, EBITDA - на 46%, рентабельность - на 3,9 п.п. - до 35%, говорится... читать дальше
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