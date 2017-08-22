Рубль замедлил укрепление из-за снижения активности покупателей на рынке нефти

Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль повышается к бивалютной корзине, но немного ослабил темпы роста в сравнении с первой половиной дня из-за снижения активности покупателей на рынке нефти.

Курс доллара США составил 59,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,5 руб./EUR1, опустившись на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) отступила на 22,5 копейки - до 63,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23 августа на 10,13 копейки, до 59,0396 руб./$1, и повысил курс евро на 15,86 копейки, до 69,59 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах на фоне снижения активности покупателей на рынке нефти. Котировки "черного золота" слабо меняются после падения накануне, так как участники рынка ждут статданных о запасах топлива в США.

Отчет Американского института нефти (API), публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,17% - до $51,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,02% - до $47,54 за баррель.

"Рубль, как и большинство высокодоходных валют, не находит поводов для движения кроме как в динамике нефтяных цен. Угрозы более радикального сокращения интереса к риску не приводят к распродаже активов и валют развивающихся рынков, но и активно покупать их инвесторы пока также не готовы. Российской валюте остается рассчитывать на внутреннюю поддержку со стороны налогового периода, пик которого приходится на пятницу", - отмечает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Локальную поддержку рублю может оказывать приближающийся пик налоговых выплат: 25 августа российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, а 28 августа - налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце относительно невелик - по нашей оценке, он составляет около 700 млрд рублей, поэтому значение фактора налогов в этом месяце невысоко", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной. По сравнению со вчерашним днем стоимость сырья снизилась, но сегодня утром снова вышла в плюс. Позитивным фоном для этого стали признаки постепенного выравнивания баланса спроса и предложения на рынке. Из важных событий недели стоит отметить публикацию данных о запасах нефти в США в среду в 17:30 МСК. Аналитики прогнозируют, что запасы сократятся на 3,37 млн баррелей. В случае если их ожидания оправдаются, рубль получит поддержку и продолжит рост", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,87% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 9,13% годовых, на 3 месяца - на 1 б.п. - до 9,13% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 9,03% годовых.

Банки разместили во вторник, 22 августа, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 991,2 млрд рублей (при лимите в 1 трлн рублей) в среднем по ставке 8,95% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 15 августа, банки разместили в ЦБ РФ 879 млрд рублей (при лимите в 1,15 трлн рублей) в среднем по ставке 8,94% годовых.