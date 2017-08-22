Сегодня больше шансов на закрытие торгов в диапазоне 1930–1940 п. индекса ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

Торги 22 августа вновь проходят без единой динамики, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, обусловлено нейтральным внешним фоном и отсутствием важных событий. Пара USD/RUB торгуется вблизи уровня 59, ставшего линией поддержки. Эксперт полагает, что шансы пробить ее вниз сегодня невысоки, но если завтра выйдут данные о сокращении запасов нефти в США и цена на нефть вырастет выше $52 за баррель, то, учитывая приближение срока выплат НДС и НДПИ, есть шансы на снижение курса доллара до 58 руб. к концу месяца.

"На локальном рынке в фокусе отчетность МТС, - указывает Г. Ващенко. - В случае если чистый денежный поток компании составит порядка 22 млрд руб., есть шансы на выплату промежуточного дивиденда в размере около 4 руб. на акцию. Также ожидается рост выручки до 106 млрд руб., что является позитивной тенденцией, поскольку замедление роста доходов и снижение рентабельности EBITDA находятся в числе главных тормозов притока инвестиций. Сейчас к этому добавилось ожидание принятия поправок к закону о связи, что может стать драйвером для оттока иностранных акционеров. Я не исключаю краткосрочной спекулятивной реакции на отчетность — бумага может подскочить выше 245 руб.".

Дальнейшая динамика рынка, по мнению эксперта ИК, сегодня будет зависеть от внешних факторов и от рубля: "При укреплении российской валюты можно ждать закрытия выше 1950 п. по индексу ММВБ, но, на мой взгляд, сегодня больше шансов на закрытие в диапазоне 1930–1940 п., поскольку шансы на укрепление рубля сегодня представляются невысокими".