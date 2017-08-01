Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за миром, несмотря на рухнувшую нефть

Москва. 1 августа. Рынок акций РФ во вторник превысил 1940 пунктов по индексу ММВБ во главе с нефтяными бумагами на фоне ослабления рубля, несмотря на упавшую нефть; при этом тема взаимных санкций США и России временно отошла на второй план в ожидании действий президента США Дональда Трампа.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1940,14 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1014,24 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал до 60,27 рубля (+0,49 рубля).

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Мосбиржи" (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,6% и +3,1% "префы").

Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%).

Негативом для "Магнита" стало понижение инвестбанком Morgan Stanley прогнозной стоимости глобальных депозитарных расписок (GDR) ритейлера с $36 до $34 за штуку и рекомендации с "держать" до "продавать".

Во вторник выросли индексы в Азии (MSCI Asia Pacific достиг максимума за 10 лет благодаря хорошей корпоративной отчетности и ралли акций сырьевых компаний), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Опубликованный во вторник индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в июле снизился до 56,3 пункта при прогнозах снижения до 56,4 пункта с июньских 57,8 пункта.

Нефть во вторник упала на фоне укрепления доллара, прервав многодневное ралли (за предыдущие шесть сессий цены на нефть выросли примерно на 10%).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,02 за баррель (-3,2% и +1% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,49 за баррель (-3,4% и +0,9% в понедельник).

Поддержку нефти с начала недели оказали ожидания ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы после неоднозначных результатов выборов в стране, пишет MarketWatch. Венесуэла является членом ОПЕК и крупнейшим поставщиком нефти в США.

Минфин США в понедельник объявил о введении санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включающих заморозку его активов в США. Новые санкции для нефтяной промышленности Венесуэлы пока не вводились.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынок акций на сохраняющемся позитивном внешнем фоне все же продемонстрировал движение в восходящем тренде, хотя и с некоторым отставанием. Индекс ММВБ приостановил разбег на пороге 1950 пунктов, дальнейшее повышение будет сдерживаться рисками раскручивания санкционной спирали.

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, рынок акций устал от новостного политического негатива, поэтому игроки переключили внимание на довольно оптимистичную макростатистику. Активность в производственном секторе РФ ускорилась в июле относительно июня, достигнув максимума шести месяцев, свидетельствует опрос, проведенный компанией Markit. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) производственного сектора, опережающий индикатор отрасли, поднялся в июле до 52,7 пункта с 50,3 пункта в июне.

В некоторых отраслях, таких как IT и фармацевтика, продажи растут двузначными темпами, относительно неплохо дела обстоят в металлургии на фоне роста цен на сталь на внешнем и внутреннем рынках. Растет экспорт газа в Европу ("Газпром" (MOEX: GAZP) увеличил поставки в дальнее зарубежье примерно на 12,5% в первом полугодии), европейцы пополняют низкие с прошлого года запасы "голубого топлива" в газохранилищах, кроме того, в Европе наметился циклический экономический подъем.

Именно на выход российской экономики из рецессии обратили внимание ведущие мировые рейтинговые агентства, повысив в начале года прогноз суверенного рейтинга России до "позитивного". И хотя сейчас перспектива восстановления российского суверенного рейтинга до инвестиционного уровня туманна из-за геополитики, именно макроситуация может стать одним из немногих драйверов интереса инвесторов к акциям РФ во второй половине года, считает аналитик.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, рынок акций сумел абстрагироваться от темы санкций и сосредоточиться на благоприятном внешнем и внутреннем фоне (в июле вырос индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) отчитался о результатах за первое полугодие, и, несмотря на падение чистой прибыли в 9 раз, акции авиаперевозчика выросли на 2,3%. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 2% (до 198,2 млрд руб.), авиаперевозки за шесть месяцев выросли на 13,5%, а себестоимость продаж авиакомпании повысилась на 7,5% (до 188,2 млрд руб.).

Упавшая во вторник нефть несколько сдержала активность покупателей акций. Баррель Brent коснулся новых 2-месячных максимумов вблизи отметки $53, но натолкнулся на массированные продажи и откатился к $51. Рубль, вероятно, будет оставаться под давлением до конца дня, особенно на фоне восстановления доллара на международном валютном рынке.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, волна негатива, связанная с очередным витком дипломатического кризиса РФ и США, не смогла существенно продавить рынок акций, и силы "медведей" иссякли. Между тем внешний фон остается вполне позитивным благодаря сильной статистике из Китая и европейским протестам против действий США по навязыванию своего газа.

Из Берлина пришли известия, что президент США Д.Трамп проведет переговоры с германским руководством по прояснению американских ограничений для РФ. Соответственно, есть надежда на более мягкий сценарий санкций, что немедленно нашло отражение в бумагах Сбербанка, "Газпрома" и "Роснефти". Акции Сбербанка при этом вернулись в растущий рынок, отыграв уже более 20% от своих минимумов в текущем году. И естественно, рост наиболее весомых бумаг на рынке говорит о том, что на рынке рассчитывают на более позитивное развитие событий.

Важной для нефти остается статистика по ее запасам и производству в США. Опрос Reuters показывает, что на рынке ожидают снижения запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей за прошлую неделю. Если это произойдет, то это уже будет пятая подряд неделя, когда запасы в США сокращаются. BP PLC, которая отчиталась во вторник о своих результатах за второй квартал, ожидает роста глобального спроса на нефть в текущем году на 1,4-1,5 млн баррелей в сутки (б/с). Однако на рынке есть и менее оптимистичные новости. К примеру, в Reuters обнаружили, что добыча в ОПЕК повысилась за июль на 90 тыс. б/с (до 33,0 млн б/с), во многом из-за продолжающегося роста производства в Ливии.

Аналитики Sberbank CIB обратили внимание на данные EPFR Global, согласно которым в период с 20 по 26 июля продолжался приток капитала на развивающиеся рынки в целом. В общей сложности он составил $1,5 млрд (0,14% от соответствующих активов под управлением) против $2,3 млрд (0,22%) за предыдущую неделю.

Из рынков стран БРИКСТ в абсолютном выражении лучшие результаты показал Китай (приток средств составил $341 млн, или 0,09% активов под управлением), тогда как по доле активов под управлением в лидерах была Индия (0,25%, или $330 млн). Россия снова оказалась слабым звеном среди стран БРИКСТ - отток составил $16,2 млн, или 0,03%. Из шести рынков БРИКСТ только Россия столкнулась с чистым оттоком капитала, тогда как на предыдущей неделе был зафиксирован приток средств в размере $25,1 млн (0,05%). Все это стало следствием избыточной реакции на санкции США и ответные действия России.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции "Нижнекамскшины" (MOEX: NKSH) (+12,6%), QIWI (MOEX: QIWI) (+5,6%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,9%).

Подешевели бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-10,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-7,1%), СК "Южурал-АСКО" (-4,1%), "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2%), "Иркут" (MOEX: IRKT) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,003 млрд рублей (из них 9,251 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).