У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"

"Из важных событий на вечер остаётся отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что рост цены на нефть в последнее время вновь повысит активность нефтяных компаний по расширению операционной деятельности. Соответственно, в вечерние часы давление на нефть может возрасти, что негативно скажется и на рубле. У российского рынка акций сохраняется вариант закрытия дня ниже 1920 пунктов по ММВБ, что должно отменить поход на 2000 пунктов и открыть дорогу к снижению до 1850 пунктов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.