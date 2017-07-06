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06 июля 2017 года 19:20

Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за нефтью, раллировал Аэрофлот

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам за счет бумаг экспортеров на фоне роста нефти, оптимизм был омрачен снижением мировых фондовых площадок и укреплением рубля. Взлетели к новым вершинам бумаги "Аэрофлота", упали акции "Ростелекома" и "Татнефти" из-за отсечки дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1923,22 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1011,79 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар просел до 59,88 рубля (-0,11 рубля), максимум дня - 60,44 руб./$1.

В росте лидировали рублевые акции "Аэрофлота" (+5,4%, до 215,25 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%) в ходе заседания в суде в Башкирии в четверг ходатайствовала о предоставлении со стороны "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%) встречного обеспечения иску на 170 млрд рублей.

Однако арбитражный суд отказал компании в удовлетворении этого ходатайства, а также отказал в отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%) на 170,6 млрд рублей, в рамках которых арестованы 31,7% акций "МТС" (MOEX: MTSS), 100% "Медси" и 90% "БЭСК".

Обеспечительные меры суд наложил 23 июня по просьбе "Роснефти" и "Башнефти". Стоимость активов "Системы", на которые наложен арест, истцы оценили с запасом - в 185 млрд рублей. Рассмотрение иска к "Системе", которую "Роснефть" и "Башнефть" обвиняют в причинении башкирской НК убытков в ходе ее реорганизации в 2014 году, в уфимском арбитраже назначено на 12 июля.

Упали акции "Ростелекома" (-6,1% и -8% "префы") и "Татнефти" (-4,5% и -6,6% "префы") после отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (закрытие реестра под дивиденды - 7 июля). Последний день с дивидендами торговались бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (без изменений), "РусГидро", отсечка реестров под дивиденды у которых состоится 10 июля.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители центробанка не смогли прийти к единому мнению о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate). Нет ясности и в сроках сокращения активов на балансе Федрезерва, хотя часть руководителей ЦБ хотела приступить к нему до конца лета.

В Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов, также проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,5%). Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии встречи "группы 20" и июньских данных о безработице в США (в пятницу).

Занятость в производственном секторе США (индекс ADP Employment) в июне выросла на 158 тыс. рабочих мест при прогнозах роста на 188 тыс. после майского роста на 253 тыс. мест. Слабые показатели сокращают вероятность скорого дальнейшего повышения ставки Федрезервом США, что позитивно для рисковых активов и негативно для доллара.

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс. и составило 248 тыс., что совпало со средним прогнозом рынка.

Вышедшая вечером статистика Минэнерго США показала сокращение резервов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе сильнее ожиданий (например, запасы нефти упали на 6,3 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей), что поддержало коррекционный рост цен.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $48,85 за баррель (+2,2% и -3,7% в среду), августовская цена WTI - $46,24 за баррель (+2,5% и -4,1% накануне).

Между тем, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, покупатели на фондовых рынках уступили место продавцам, хотя российские индексы показали в четверг в целом нейтральную динамику на фоне относительной стабильности нефтяных котировок и рубля, а также на ожиданиях встречи президентов США и России в пятницу в рамках саммита G20. Цена на нефть Brent вновь поднялась к $49 за баррель, доллар консолидировался вблизи 60 руб./$1.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, нефть восстанавливает часть потерь, ставших реакцией на сигналы о неготовности стран-участников ОПЕК+ расширять объемы самоограничения. Кроме того, июньские данные от ОПЕК указали на определенный рост производства внутри картеля. В то же время статистика из США внесла коррективы - за прошлую неделю запасы сырья в США сократились, что может подтолкнуть котировки Brent обратно к $50 за баррель. Краткосрочные ориентиры по Brent - $48,2-50,7 за баррель.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, внешний негатив отчасти ограничивала благоприятная внутренняя статистика. В частности, по данным Минэкономразвития, в мае рост ВВП РФ ускорился до 3,1% в годовом выражении с 1,7% месяцем ранее. При этом рост ВВП, очищенный от сезонности, повысился до 0,4%.

Продолжают кипеть страсти вокруг спора "Роснефти" и АФК "Система". АФК утверждает, что "Роснефть" не предоставила суду доказательств ущерба, который был причинен "Башнефти" во время реорганизации компании. Также "Система" не может исполнить решение по делу о взыскании 170,6 млрд рублей без принятия обеспечительных мер.

Инвесторы на российском рынке не проявляют активности также на фоне ожидания встречи лидеров РФ и США в рамках саммита G20. Участники рынка надеются на конструктивный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа, который может послужить фундаментом для налаживания отношений между двумя державами в дальнейшем. Позитивные комментарии с этого фронта способны оказать умеренную поддержку отечественным активам, но решающее влияние продолжит оказывать поведение котировок нефти.

По словам директора аналитического департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, акции "Аэрофлота" выросли на фоне известий о введении платежной системы Alipay для оплаты билетов. ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,8%) подорожали на фоне снижения мирового прогноза FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по производству зерна при увеличении физических объемов экспорта из РФ и продлении контрсанкций.

Под влиянием волатильности мирового фондового рынка, усложнения картины по мировому спросу на зерно и сомнений в дальнейшем расширении пассажиропотока, индекс ММВБ в пятницу может просесть до 1903 пунктов, и индекс РТС - до 999,3 пункта, при паре доллар/рубль около 59,9 руб./$1, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+27,8%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+16,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+12,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+11,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,6%).

Подешевели бумаги "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,4%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,04 млрд рублей (из них 7,747 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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