Цены евробондов РФ в среду слегка снижаются на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам

Москва. 28 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка снижаются на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам и нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 27 июня на 3 базисных пункта - до 120,05% от номинала, что соответствует доходности 2,29% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 5 базисных пунктов относительно итогов вторника, составив 101,08% от номинала. Их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,51% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился всего на 2 пункта и составил 78 базисных пунктов.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 27 июня на 53 базисных пункта - до 113,16% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 4,97% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 54 базисных пункта - до 109,3% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 4,97% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 16 базисных пунктов, до 104,66% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 4,12% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 пунктов, до 107,59% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,50% годовых).

"Сегодня торги на рынке российских еврооблигаций открылись умеренным снижением котировок, причем наиболее "длинные" выпуски теряли в моменте до 100 базисных пунктов. Данное негативное движение было характерно для всех рисковых активов, и Россия в этом плане не была исключением. Определенное давление на мировые рынки капитала оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги, сделанные накануне и которые инвесторы проинтерпретировали как сигнал к скорому свертываю программы количественного смягчения и постепенному переходу европейского регулятора к плавному ужесточению денежно-кредитной политики. Таким образом, опасения относительно того, что мировые рынки в ближайшее время могут лишиться дополнительной дешевой ликвидности, заставили инвесторов фиксировать прибыль и продавать рисковые активы", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"Вместе с тем наметившаяся позитивная коррекция мировых цен на нефть оказала во второй половине дня некоторую поддержку облигациям emerging markets, в том числе и отечественным евробондам, которые к вечеру смогли отыграть приблизительно половину утреннего падения. Причем в очередной раз большую волатильность продемонстрировали самые "длинные" бумаги с погашением в 2042-2047 годах. При этом чувствовалось, что восстановление рынка шло тяжело, активность покупателей в целом была не очень высокой", - отметила Ю.Унесихина.

Цены на нефть растут в ходе торгов в среду после публикации отчета министерства энергетики США об изменениях в запасах топлива в стране на прошлой неделе. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 МСК выросла на $0,49 - до $47,04 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на $0,28 - до $44,52 за баррель.

Товарные запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей. Показатель был хуже, чем ожидавшееся экспертами снижение на 2-3 млн баррелей, но лучше, чем данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов на 851 тыс. баррелей. Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, упали на 894 тыс. баррелей, дистиллятов - на 223 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 297 тыс. баррелей. Добыча нефти в Штатах упала на минувшей неделе на 1%, или 100 тыс. баррелей в сутки, до 9,25 млн б/с, а импорт подскочил на 140 тыс. б/с.