«Ястребиные» Центробанки атакуют - eToro

Американская валюта снижается второй день подряд, болезненно переживая очередную неудачу администрации Трампа, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что надежды на масштабные реформы уже давно развеялись, немногочисленные оптимисты еще рассчитывали на некоторые преобразования, пусть и в более ограниченной форме, чем анонсировалось изначально. После того, как голосование по реформе системы здравоохранения снова было отложено, вероятность такого сценария свелась практически к нулю. Впрочем, как известно, рынок живет ожиданиями и зачастую поддается эмоциям, так что в случае прохождения инициативы с заметной Obamacare эти надежды снова воскреснут.

В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, будет оставаться уязвимым, особенно на фоне оптимизма европейских валют. Фунт продолжает радоваться достижению соглашения между консерваторами и лидерами ДЮП. Также новый импульс роста британской валюте придали комментарии главы Банка Англии М. Карни, который дал понять, что в ближайшие месяцы начнется сворачивание стимулов. На этом фоне фунт/доллар подпрыгнул над уровнем 1.29 и, вероятно, продолжит отыгрывать «ястребиную» риторику регулятора.

"Тем временем евро отыгрывает неожиданную смену тона Драги, - резюмирует эксперт eToro. - Впрочем, единой валюте недавно пришлось спуститься с небес на землю после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники в Европейском ЦБ сообщил, что рынки неверно интерпретировали вчерашний посыл Драги, который лишь хотел указать на восстановление экономики региона и намерение продолжать стимулирование до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых значений. Пока ситуация полностью не прояснится, возможно, при помощи самого главы регулятора, в ближайшей перспективе евро будет оставаться в подвешенном состоянии. Впрочем, нельзя не отметить заметный технический прорыв пары, которая успела побывать на годовых максимумах и, несмотря на недавний отскок, держится на высоких позициях".