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28 июня 2017 года 16:45
Закрытие текущего дня, скорее всего, пройдёт на отрицательной территории по российским биржевым индексам - ИК "Финам"
Инвестиционные настроения на фондовых биржах Европы в среду продолжили ухудшаться, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. В первой половине дня ключевые биржевые индексы там снизились на 0.2%-0.5%. В лидерах снижения рынок Германии. Российские акции пока продолжают показывать стойкость к внешнему негативу. Слабость отечественной валюты поддерживает котировки бумаг экспортёров. Рублёвый индекс ММВБ в первой половине торгов сумел показать рост на 0.2%, а вот валютный индекс РТС просел почти на 0.8%. Лучше рынка сегодня выглядят акции Лукойла (рост на 1.7%), Роснефти (+ 1.2%), ГМК (+ 0.9%) и Мосбиржи (+ 1.3%). Хуже рынка смотрятся акции Сбербанка, они теряют 0.8%. Цены на нефть, после роста накануне на 1.5%, сегодня прибавляют ещё в пределах 1%, однако рубль на это никак не реагирует. Предварительные данные от института нефти API показали снижение запасов за прошедшую неделю на 800 тысяч баррелей. Официальные данные от министерства энергетики США выйдут сегодня в 17:30. Следить стоит только за объёмом добычи. Если запасы сократятся сильнее ожиданий, но добыча вновь подскочит, это будет воспринято участниками рынка негативно. Российский рубль третий день подряд продолжает находиться под давлением, впрочем, как и большинство валют развивающихся стран. После вчерашних намёков глав мировых ЦБ о нормализации денежно-кредитной политики, волна распродаж прокатилась по всем долговым инструментам. Российские ОФЗ также не остались в стороне, поэтому и рубль немного сдал позиции. Европейская валюта второй день продолжает рост. Участники рынка начали закладываться на скорое повышение ставки в Европе и постепенный выход из программы количественного смягчения уже с начала следующего года. Рост европейской валюты и падение доллара должны подстегнуть цены на драгоценные металлы. Сегодня они прибавляют скромные 0.4%. "Техническая картина пока говорит в пользу роста, но риски более существенной коррекции в мире будут расти, - прогнозирует В. Олейник. - Закрытие двух дней подряд ниже отметки 1840 пунктов по ММВБ создаст предпосылки для новой волны снижения. Пока же цели роста и ближайшее сопротивление находится на отметке 1920 пунктов. Сегодня в 16:30 состоится ещё одно выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое может принести новый негатив на фондовые рынки. По США важной статистики сегодня нет, кроме нефти, но все последние данные вышли сильно слабее ожиданий. Закрытие текущего дня, скорее всего, пройдёт на отрицательной территории по российским биржевым индексам".
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28 июня 2017 года 19:26
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ в среду подрос вслед за дорожающей нефтью на статистике Минэнерго США о запасах и добыче сырья, индекс ММВБ превысил 1890 пунктов, но штурм рубежа 1900 пунктов не удался из-за укрепления рубля. читать дальше
.28 июня 2017 года 19:20
Москва. 28 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.28 июня 2017 года 19:02
"На неделе нефтяные цены предпринимали одну за другой попытку выйти из «медвежьего» канала и в среду сумели восстановиться до уровней $47. Последние данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США поспособствовали преодолению уровня сопротивления в $47. Несмотря на незначительный рост... читать дальше
.28 июня 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду слегка снижаются на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам
Москва. 28 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка снижаются на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам и нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 июня 2017 года 18:35
На 2 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2017 года. Из них 75% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 64% - по выручке, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. Американские компании, входящие в индекс S&P 500,... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:18
ефтяные котировки продолжают держаться ниже уровня в USD 50 за баррель. Растущее предложение нефти из стран вне соглашения остается основным фактором на рынке, плюс ко всему краткосрочные факторы поддержки уходят с рынка, указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Ливия продолжает... читать дальше
.28 июня 2017 года 17:21
Американская валюта снижается второй день подряд, болезненно переживая очередную неудачу администрации Трампа, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что надежды на масштабные реформы уже давно развеялись, немногочисленные... читать дальше
.28 июня 2017 года 16:20
Москва. 28 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне окончания налогового периода и стабильной нефти. читать дальше
.28 июня 2017 года 16:10
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Evraz" в связи с ослаблением рубля и ростом цен на сталь и железорудное сырье (ЖРС), сообщается в обзоре аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. "Закрытие торговой идеи означает, что мы изменили свой краткосрочный... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:40
В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF
один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе - 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017 году отношение... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля после некоторой коррекции вновь снижается к доллару, теряя поддержку в условиях завершения периода налоговых выплат, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Снижение к евро стало еще... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:08
Речь главы ЕЦБ накануне без преувеличения стала ключевой темой дня, подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. М. Драги в ходе выступления отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, политика регулятора остается аккомодационной, и ЕЦБ будет сопровождать восстановительные процессы... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:53
"Валютные торги вторника завершились ощутимыми потерями для рубля, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Резкое ослабление доллара на мировых площадках не вызвало реакции нефти, которая прервала восстановительный тренд после данных API о росте запасов в США. Курс доллара на закрытие биржи... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:26
Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" после пересмотра сектора
(добавлен последний абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций "Роснефти" (MOEX:... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
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