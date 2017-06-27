Объем предложения ОФЗ на аукционе в среду может составить 30-35 млрд рублей - ВТБ Капитал

По мнению экспертов ВТБ Капитала, динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют зарубежные инвесторы. Вчера их интерес с дальнего сегмента кривой переключился на среднесрочные выпуски, что привело к существенному увеличению объема сделок в некоторых из них. В частности, оборот в выпуске ОФЗ-26209 (YTM 7.89%; .4 бп) достиг примерно 4.0 млрд руб. при среднем историческом значении менее 1.0 млрд руб. При этом суммарный объем торгов на ММВБ составил достаточно скромные 23.6 млрд руб. Локальные инвесторы также покупали, но в заметно меньших объемах. По итогам дня доходности среднесрочных ОФЗ снизились на 3–4 бп, тогда как на дальнем конце кривой динамика оказалась разнонаправленной. Так, ОФЗ-26207 (YTM 7.65%) вместе с более короткими выпусками снизился в доходности на 4 бп, тогда как ОФЗ-26218 (YTM 7.91%) и ОФЗ-26221 (YTM 8.01%), напротив, прибавили в доходности 2 бп.

"В результате наклон кривой несколько уменьшился: спред на отрезке 2–10 лет опустился на 3 бп, до .18 бп., - констатируют эксперты. - Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 вырос в цене 0.2 пп, в связи с чем вмененная инфляция снизилась на 1 бп, до 4.55%. Флоутеры завершили день практически без изменений. Мы полагаем, что вчерашняя сравнительно низкая активность на рынке ОФЗ объясняется уменьшением волатильности валютного курса и общим осторожным настроем инвесторов в преддверии завтрашнего аукциона Минфина, который станет последним в этом квартале. Мы полагаем, что объем предложения составит 30.35 млрд руб., и спрос, скорее всего, будет достаточно высоким. Если выпуски будут размещены полностью, общий объем заимствований во 2к17 составит 435–440 млрд руб. (87–88% от квартального плана). В пятницу Минфин может объявить план заимствований на 3к17".