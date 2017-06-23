Рубль усилил рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 23 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,61 руб./EUR1, опустившись на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 39,41 копейки - до 62,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах пятницы на фоне дорожающей нефти, которая, тем не менее, завершает в минусе пятую неделю подряд на сигналах повсеместного роста добычи в странах, не участвующих в соглашении об ограничении производства топлива. Так, Штаты теперь добывают рекордные за два года 9,35 млн баррелей в сутки (б/с), а в Ливии объем добычи достиг максимума за четыре года - около 900 тыс. б/с. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК увеличилась на 0,71% - до $45,57 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,75% - до $43,06 за баррель. С начала недели Brent и WTI подешевели на 3,7%.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, ситуация на валютном рынке стабилизировалась после резкого падения начала недели. "Рубль следовал за нефтью, повторяя ее динамику. После того, как нефть стабилизировалась, рублю также удалось найти поддержку в районе 60 руб./$1. В первую очередь, этому помогли ожидания того, что главные движения в нефти уже произошли, и она не пойдет дальше вниз, остановившись на $45 за баррель. Кроме того, на следующей неделе будут налоги. Экспортеры будут продавать валюту, поэтому серьезных потерь у рубля, скорее всего, не будет. Можно ожидать коррекции, в рамках которой не исключено, что пара "доллар-рубль" опустится в район 59 руб./$1", - подчеркнул Р.Фролов.

"Рубль повышается к доллару вслед за динамикой нефтяных котировок. Дополнительную поддержку российской валюте может оказать пик налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. Цены на нефть растут на новостях о тропическом шторме "Синди", который вынудил частично приостановить добычу сырья в Мексиканском заливе. Также инвесторы, наконец, обратили внимание на снижение американских запасов, продолжающееся уже вторую неделю подряд. Однако перспективы нефтяного рынка остаются неопределенными: предложение по-прежнему превышает спрос, а способность ОПЕК повлиять на ситуацию вызывает сомнения игроков. Кроме того, напряженной остается обстановка на Ближнем Востоке", - отмечают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

"Доллар немного снижается на фоне дорожающей нефти и укрепления сырьевых валют. Рынок успокоился, и в преддверии выходных особенной активности здесь не ожидается. Вечером стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes, который, по всей видимости, подтвердит данные по росту числа буровых установок. У инвесторов за долгие недели формирования этой тенденции созрел определенный иммунитет к таким отчетам, потому выраженных реакций может и не быть. Стабилизация в рубле не должна никого вводить в заблуждение. Наблюдаемая сейчас коррекция - временное явление, после этого доллар вернется к движению в сторону 62 руб./$1", - прогнозирует старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 49,18 копейки, до 59,66 руб./$1, и опустил курс евро на 47,15 копейки, до 66,68 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 38,25 копейки по отношению к четвергу и составил 59,5891 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 34,79 копейки по отношению к 22 июня и составил 59,5934 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 679,453 млн, из которых $1 млрд 228,914 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 450,539 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 36,19 копейки к четвергу - до 66,5814 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 27,64 копейки по отношению к 22 июня и составил 66,6205 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR472,259 млн, из которых EUR256,971 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR215,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу снизились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 8,96% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 9,13% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяцев понизились на 1 б.п. - до 9,23% и 9,18% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 9,08% годовых.

"На денежном рынке ставки МБК опустились до локальных минимумов. В понедельник банки проведут основную часть налоговых платежей, а в среду закроют налоговый период уплатой налога на прибыль. Совокупный отток ликвидности в рамках указанных событий может превысить 800 млрд рублей. Однако к пику налоговых выплат банки подходят во всеоружии: объем свободной ликвидности на корсчетах в ЦБ к утру пятницы достигал комфортного уровня в 2,4 трлн рублей, а ставки МБК находились ниже ключевой ставки ЦБ РФ", - обратил внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.