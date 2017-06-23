Рынок акций РФ завершил неделю ростом по индексу ММВБ на фоне отскока нефти

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ завершил неделю ростом к 1870 пунктам по индексу ММВБ на фоне отскока нефти вверх в пятницу; упали в пятницу бумаги "Газпром нефти" из-за отсечки дивидендов, и выросли бумаги "Башнефти" и АФК "Система".

По итогам пятницы индекс ММВБ составил 1867,46 пункта (+0,4%, максимум дня - 1876,36 пункта), индекс РТС - 988,93 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 59,48 рубля (-0,46 рубля).

За неделю индекс ММВБ вырос на 2,4%, РТС просел на 0,6%, доллар подорожал на 1,71 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили бумаги "Башнефти" (+6,3% и +2,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), АФК "Система" (+4,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%).

Просели после отсечки на бирже дивидендов (с расчетами "Т+2") акции "Газпром нефти" (-3,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,9%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-0,3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-8,7%).

Также подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной, просел Китай из-за повышенного внимания регуляторов банковского сектора к задолженности крупных конгломератов, включая Dalian Wanda и Anbang. Также в пятницу проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,5%), но подросла Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и нефть.

Нефть в пятницу корректируется вверх, но завершает неделю в "минусе" после перехода к "медвежьему" рынку. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $45,55 за баррель (+0,7% и +0,9% в четверг), августовская цена WTI - $43,04 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне).

Тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, может привести к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе.

Внимание участников рынка в пятницу привлечет выходящий в 20:00 МСК еженедельный отчет Baker Hughes о количестве буровых установок в эксплуатации.

Некоторые аналитики полагают, что слабость рынка нефти носит временный характер, поскольку ее потребление растет опережающими темпами в сравнении с производством.

Тем не менее, многие эксперты рекомендуют играть на понижение на нефтяном рынке, поскольку рост напряженности на Ближнем Востоке усиливает вероятность срыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынок акций подрос на фоне новостей о том, что США не удалось скоординировать возможное введение новых антироссийских санкций с Европейским союзом. Рубль в пятницу укрепился на фоне подросшей нефти.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, со стороны западных рынков в пятницу приходили смешанные сигналы. В США индикаторы вышли в "плюс" благодаря хорошей статистике: продажи новых домов в США в мае выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 610 тыс. в годовом исчислении, тогда как аналитики ожидали только 590 тыс.

Европа в пятницу торговалась в "минусе": инвесторы, оценивая противоречивую статистику еврозоны, фиксировали прибыль, при этом сильнее всего снижались котировки компаний здравоохранения, а также нефтяного и потребительского секторов.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, давление продавцов в нефти будет сохраняться, поскольку растут объемы добычи в крупнейших нефтяных державах - США, России и ряде крупных стран ОПЕК (Ливия и Нигерия). Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России еще на полгода, начиная с 31 июля, что было ожидаемо и происходит уже больше по инерции. Тем не менее, изменения на геополитическом фронте и нарастающие разногласия внутри ЕС по этому вопросу могут плавно открывать дверь для более прагматичных отношений с Россией и, как следствие, смягчения санкций.

Эксперты Уральского банка реконструкции и развития полагают, что поддержку рублю оказывают ожидания налоговых платежей, пик которых придется на начало следующей недели.

Тропический шторм "Синди" вынудил частично приостановить добычу сырья в Мексиканском заливе. Также инвесторы обратили внимание на снижение американских запасов, продолжающееся уже вторую неделю подряд. Однако перспективы нефтяного рынка остаются неопределенными: предложение по-прежнему превышает спрос, а способность ОПЕК+ повлиять на ситуацию вызывает сомнения игроков. Кроме того, напряженной остается обстановка на Ближнем Востоке.

Доллар немного снижается на фоне дорожающей нефти и укрепления сырьевых валют. Определенный резонанс вызвало заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что повышение ставки по федеральным фондам в ближайшее время не является необходимым. Давление на "американца" оказывают и политические скандалы вокруг вмешательства зарубежных стран в президентские выборы и споров вокруг реформы здравоохранения.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, больших мотиваций к покупкам на рынке акций пока нет, хотя падение в мае-июне сделало некоторые бумаги интересными в долгосрочном плане, даже с учетом дивидендных отсечек. Акции "Газпрома" (-0,4%) остаются под давлением, так как прогнозы роста выручки за поставки газа в дальнее зарубежье перекрываются расходами на массивные инвестиционные программы. Укрепление рубля негативно сказывается на металлургах, хотя выросли бумаги "Норникеля", несмотря на прошедшую накануне отсечку дивидендной составляющей.

Существенного спроса на рубль пока нет, даже с учетом налогового периода. Между тем, отечественная валюта чувствует себя вполне уверенно, поскольку разрыв доходности с валютами фондирования все еще достаточно высокий. Рынок скорректировал курс с учетом решений ЦБ РФ и может вновь оказаться в режиме консолидации.

Прогнозы по нефти не отличаются оптимизмом. В полугодовом обзоре JPMorgan говорится о том, что текущего снижения добычи ОПЕК+ недостаточно для балансировки рынка. Более того, уже в 2018 году, когда добыча в США достигнет рекорда, а в ОПЕК начнет падать дисциплина, рынок вновь будет "залит" лишней нефтью, что приведет к падению котировок. По ожиданиям аналитиков JPMorgan, Brent будет торговаться в диапазоне $40-45 за баррель.

Добыча нефти в Ливии удвоилась за год, в Нигерии выросла на 20-25%, в США - на 10%, что составляет дополнительные 850 тыс. б/с к общемировой добыче.

Вечером в пятницу наиболее важным станет отчет Baker Hughes. Если и при таких ценах продолжит расти буровая активность в США, то планы на коррекцию котировок вверх будут отменены. Соответственно, российский рынок будет следить за "черным золотом".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+9,9%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+5,3%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+4,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+3,2%).

Подешевели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,7%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2,8%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,547 млрд рублей (из них 6,127 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,024 млрд рублей - на "Норникель").