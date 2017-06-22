В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1864 пунктов, индекс РТС — до 993,6 пункта - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок в четверг рос благодаря инфраструктурным секторам электроэнергетики и транспорта. Перспективы на завершение недели могут быть оптимистичны, так как отсутствие определяющего тренда в первые четыре дня не создает препятствий для повышения в будущем. Рынок "не перегрет", и в пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1864 пунктов, индекс РТС — до 993,6 пункта", – указывает директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.