В случае позитивного исхода переговоров ОПЕК цены на нефть марки Brent могут вернуться в диапазон 55-57 долл./баррель - Промсвязьбанк

По итогам вчерашнего дня большинство валют развивающихся стран продемонстрировало укрепление по отношению к доллару на 0,3-0,5%, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Пара доллар/рубль в первые минуты с открытия Московской биржи локально опускалась ниже отметки в 56.50 руб/долл., однако большую часть торгов провела выше этого уровня. Цены на нефть марки Brent вчера консолидировались вокруг отметки в 54 долл/барр. Сегодня в ходе азиатско-тихоокеанской торговой сессии нефтяные котировки находятся под умеренным давлением, снижаясь на 0,6%.

Отдельным негативным моментом для нефтяных котировок может стать намерение Белого Дома в США отчасти улучшать ситуацию с бюджетом за счет распродажи части стратегических нефтяных запасов страны.

При этом, на взгляд эксперта, все же большее внимание нефтяного рынка на этой неделе будет приковано к заседанию ОПЕК (25 мая), на котором, вероятно, будет принято решение о продлении соглашения об ограничении объемов добычи нефти.

Вчера министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что Ирак поддерживает пролонгацию сделки еще на 9 мес.

"В случае позитивного исхода переговоров цены на нефть марки Brent могут восстановиться в диапазон 55-57 долл/барр., - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка. - Приближающийся налоговый период не оказывает на данный момент большой поддержки рублю. Пик налоговых выплат приходится на 25-29 мая, но общая сумма выплат в этом месяце относительно небольшая (мы оцениваем ее примерно в 690 млрд руб. без учета страховых взносов), а относительно комфортный уровень ликвидности говорит о том, что, вероятно, большой поддержки рублю налоговый период оказывать скорее не должен. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в понедельник незначительно подросла до 9,26%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ подрос до 2,67 трлн руб. Профицит

банковской ликвидности на сегодняшний день составляет около 419 млрд руб.".