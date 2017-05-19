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19 мая 2017 года 19:50

Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 19 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 56,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 83 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,5 руб./EUR1, понизившись на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 64,78 копейки, до 59,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря уверенному повышению котировок нефти, находящихся на максимальных отметках за месяц. Нефть дорожает в пятницу и завершает неделю на максимальных отметках с 19 апреля на оптимизме по поводу скорой встречи представителей стран ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 2,13% - до $53,63 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,15% - до $50,73 за баррель. С начала этой недели цена Brent выросла на 5,2%, WTI - на 5%.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, рубль повторяет динамику нефти, которая преодолела отметку $53 за баррель. "Рубль частично отыграл потери последних дней как против доллара, так и против евро. На следующей неделе весь рынок будет ожидать результатов заседания ОПЕК+, которое должно внести ясность относительно происходящего на сырьевом рынке", - отметил он.

"Рубль продолжает отыгрывать потери, пользуясь покупками в сырьевом сегменте, где баррель Brent торгуется на месячных максимумах. Также поддержку российской валюте оказывает налоговый период, пик которого придется на следующую неделю. В пользу рубля играет и общее отступление панических настроений, которыми мировые рынки были охвачены на протяжении последних дней. Если в ближайшее время ситуация с американским лидером и расследованием в отношении его связей с Москвой не получит негативного развития, рубль будет укрепляться и далее с оглядкой на растущую нефть. Brent в ближайшие дни может дойти до области $55 за баррель на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+", - полагает главный аналитик компании Global FX Сергей Мельников.

"Ключевым событием для рынка нефти и валюты станет встреча участников соглашения ОПЕК+ 25 мая. В случае положительного исхода встречи можно ожидать дальнейшего роста цены на нефть, однако потенциал, вероятно, ограничен отметкой в $55 за баррель, так как, по сути, ожидаемая пролонгация соглашения отыгрывается рынком уже достаточно давно. В этом случае рублю если и удастся добраться до 56 руб./$1, то лишь на короткое время", - прогнозирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,81 копейки, до 57,16 руб./$1, и понизил курс евро на 34,88 копейки, до 63,65 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 61,37 копейки по отношению к четвергу и составил 57,0614 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 64,6 копейки по отношению к 18 мая и составил 57,0746 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 541,801 млн, из которых $1 млрд 359,371 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 182,43 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 53,91 копейки к четвергу - до 63,6258 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 54,44 копейки по отношению к 18 мая и составил 63,6958 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,502 млн, из которых EUR265,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR195,364 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,29% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,45% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. каждая - до 9,49% и 9,45% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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