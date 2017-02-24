Рубль к середине дня пятницы растерял утренние достижения на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 24 февраля. Доллар США и евро, умеренно снижавшиеся к рублю в начале торгов пятницы на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), к середине дня вернулись на уровни закрытия предыдущего торгового дня; рубль растерял практически все утренние достижения на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен.

Курс доллара США составил 57,9525 руб./$1 в 15:00 МСК, что 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,4625 руб./EUR1, прибавив 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 1,5 копейки, до 59,53 рубля.

Банк России в пятницу не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 23 февраля составляют 57,4762 руб./$1 и 60,4535 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", к смене настроений на российском валютном рынке привело наметившееся ухудшение ситуации на мировых нефтяных площадках. Цены на нефть снижаются в пятницу днем, так как инвесторы фиксируют прибыль после существенного подъема рынка накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,6% - до $56,24 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,53% - до $54,16 за баррель.

В четверг цены на нефть Brent и WTI выросли соответственно на 1,3% и 1,6% после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, повышение запасов нефти в стране за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей. Данные Минэнерго США также указали на рост добычи нефти в стране на прошлой неделе до максимального уровня с апреля 2016 года - 9 млн баррелей в сутки.

Снижение запасов по всему миру является ключевым фактором для ОПЕК, заявил министр энергетики Катара Мухаммед аль-Сада в ходе конференции IP Week в Лондоне. Темпы этого снижения определят следующие шаги организации, в том числе вопрос о продлении сроков действия соглашения, которое было заключено на шесть месяцев, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Мировые фондовые рынки также снижаются в пятницу после публикации протокола первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, вызвавшего ослабление доллара. Руководители Федрезерва на заседании, прошедшем 31 января - 1 февраля, говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, говорится в протоколе заседания. Рынки восприняли документ как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит, что в итоге привело к ослаблению доллара к основным мировым валютам.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в пятницу не производится в связи с тем, что 24 февраля является официальным выходным днем в России.