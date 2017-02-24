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24 февраля 2017 года 11:45

Рынок акций РФ утром протестировал в снижении поддержку 2100п по ММВБ, лидируют Россети и ФСК

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс ММВБ из-за укрепления рубля протестировал рубеж поддержки 2100 пунктов и отскочил.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2102,22 пункта (-0,2%, минимум дня - 2094,73 пункта, это минимум с конца ноября), индекс РТС - 1142,86 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,3%.

Доллар просел до 57,94 рубля (-0,14 рубля к уровню закрытия среды).

В лидерах снижения выступают акции "РусАла" (-3,3%), "Россетей" (-3,2% и -1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%).

Выросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику (Dow Jones поставил рекорд на закрытие сессии уже 10-ю сессию подряд - самый длительный такой период с 1987 года), а европейские рынки акций закрылись в "минусе". Инвесторы изучали противоречивую корпоративную отчетность и смешанные сигналы о денежно-кредитной политике США.

Многие руководители Федрезерва на прошлом заседании, завершившемся 1 февраля, выступали в поддержку "довольно скорого" (fairly soon) повышения процентных ставок в США, но предпочли проявить осторожность в ожидании обещанных президентом США Дональдом Трампом стимулирующих мер.

В США руководители промышленных компаний в четверг посетили Белый дом для встречи с президентом Дональдом Трампом. Несмотря на это, отраслевой индекс промпредприятий снизился из-за отсутствия конкретики по программам смягчения налогообложения и другим стимулирующим мерам.

После выхода протокола США снизились в пятницу фондовые площадки в Азии, поскольку наблюдаемое ослабление доллара оказывает негативное влияние на азиатский экспорт, сообщает агентство Bloomberg. Рынки восприняли документ ФРС как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит.

Следом проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют в пределах 0,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Также снижается нефть после роста накануне до максимумов за последние 19 месяцев - с июля 2015 года, сообщает MarketWatch. Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышением запасов топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) ранее сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 884 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По данным Минэнерго, добыча нефти в США поднялась на минувшей неделе до 9,001 млн баррелей в сутки против 8,977 млн б/с неделей ранее. Производство превысило отметку в 9 млн б/с впервые с апреля прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $56,23 за баррель (-0,6% и +1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $54,15 за баррель (-0,6% и +1,6% в четверг).

Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, нисходящая коррекция на российском рынке акций затягивается, хотя внешний фон остается вполне оптимистичным. Некоторые эксперты обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что статистически февраль самый плохой месяц в году для индекса S&P 500, а их нет. Мало того, напряженность вокруг долговых проблем Греции пока удается гасить словесными интервенциями.

В Европе также не все плохо. В этом месяце оказались неожиданно позитивными настроения в деловых кругах Германии - индекс делового климата Ifo вырос до 111 пунктов, превысив прогнозы.

Неожиданный рост индекса делового климата Ifo Германии говорит в пользу хорошего начала 2017 года для ФРГ и стран еврозоны, несмотря на беспокойство касательно торговой политики США, Brexit и выборов во Франции. Также превысили ожидания почти все индексы деловой активности в промышленном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом.

Казалось бы, "экспортно ориентированная" экономика Германии должна страдать от протекционистской политики Д.Трампа - на долю США приходится 10% экспорта Германии. Президент США Д.Трамп грозил обложить немецкие автомобили 35%-ным пограничным налогом. Д.Трамп считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в США. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии в ближайшие месяцы будет продолжать демонстрировать устойчивость, благодаря высокой активности в промышленности и строительном секторе.

На первую половину года А.Верников сморит с оптимизмом. Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат снижаться в связи с сокращением добычи в рамках договора ОПЕК и сильным ростом спроса. Goldman Sachs оставил без изменений прогнозы по Brent и WTI - цены во втором квартале должны вырасти до $59 и $57,5 за баррель соответственно. Аналитики Bank of America Merrill Lynch также отметили ряд положительных рисков для нефти: рост спроса на нефть выше ожиданий, геополитические риски и усиление инфляции.

Рынок акций РФ будут разгонять наверх, когда станет известна точная дата очной встречи президентов США и России. Пока дипломаты не обсуждали дату этой встречи. Вероятно, короткая встреча будет на по полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля, но под нее рынок сильно разогнать не удастся. Вообще, фактор Д.Трампа сейчас даже важнее фактора нефти. Д.Трамп косвенно дирижирует ценами на нефть, и своими действиями он может ускорить или замедлить рост мировой экономики, отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-11,2%), QIWI (MOEX: QIWI) (-6,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,6%).

Подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+6,2%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,306 млрд руб. (из них 1,157 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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