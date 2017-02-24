Участники рынка США ожидают дерегулирования банковской деятельности - QBF

С выборов президента США, на которых выиграл представитель республиканцев Дональд Трамп, прошло3,5 месяца. За это время индекс S&P 500 вырос на 9,9%, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. При разделении индекса на компоненты обнаруживается, что некоторые отрасли, такие как финансы, промышленные товары, сырье, технологии поднялись в капитализации значительнее остальных. Участники рынка оценивают их как наиболее перспективные в связи с победой республиканца на выборах.

Среди всех секторов экономики наибольшим ростом отметился финансовый сектор. Участники рынка ожидают дерегулирования банковской деятельности. 3 февраля 2017 года, президент США Дональд Трамп подписал меморандум с указом пересмотреть закон Додда-Франка, который существенно ограничивал деятельность банков. Закон Додда-Франка был принят 21 июля 2010 года в ответ на финансовый кризис в США в 2008 году, когда из-за многолетней недобросовестной практики банков "пузырь" в финансовом секторе лопнул.

Положительные факторы отмены закона для банков:

Повышение объемов спекулятивных операций, которые приведут к росту прибыли;

Снижение затрат на комплаенс-контроль, особенно, для мелких банков и увеличение объемов кредитования;

Уменьшение необходимых объемов резервов, избыточная сумма которых может быть направлена на выплату дивидендов и выкуп акций;

Негативные факторы отмены закона для банков: повышение рисков банковской системы.

Отмена закона Додда-Франка делает финансовый сектор привлекательным объектом для инвестирования, что вкупе с планируемым повышением ставки ФРС США может положительно отразиться на акциях финансового сектора, уверен эксперт QBF.

Помимо финансового сектора, существенным ростом отметились сектора промышленных товаров, сырья и технологий. Во многом это связано, на взгляд аналитика компании, с тем, что избранный президент пообещал существенное развитие инфраструктурных проектов и создание тысяч новых рабочих мест в данных секторах, что ускорит экономический рост США и будет способствовать увеличению налоговых поступлений. Перечисленные выше сектора по мультипликатору Forward P/E дешевле или находятся в области мультипликатора по индексу S&P 500, в связи с чем они представляются инвестиционное привлекательными в 2017 году. Кроме того, 23 января Трамп денонсировал Транстихоокеанское партнерство, что снизит конкуренцию для секторов промышленных товаров, сырья, технологий, а также потребительских товаров от зарубежной продукции.

Рост несколько хуже, чем S&P 500, продемонстрировали сектора медицины и телекоммуникационных услуг. 20 января Трамп отменил программу Obamacare. При этой программе акции биофармацевтического сектора выросли более чем в 2 раза, что было связано со стабильным ростом заказов медикаментов от фармацевтических компаний, поэтому отмена программы может негативно отразиться на секторе. Тем не менее, поддержку данному сектору может оказать относительно низкий Forward P/E.

Аутсайдерами S&P 500 выступили сектора коммунальных услуг, нециклических потребительских товаров и недвижимости, указывает Д. Иконников. Многие акции данных секторов, особенно, коммунальных услуг, являются так называемыми "суррогатными облигациями", поскольку они не показывают существенного роста, а компании направляют значительную часть прибыли на выплату дивидендов. Одной из главных причин слабого роста стоимости акций компаний данных секторов стал существенный рост доходности 10-летних казначейских облигаций с 8 ноября до 17февраляна 30,2% до 2,42%, поскольку участники рынка предполагают, что реализация инфраструктурных проектов будет финансироваться путем выпуска долгосрочных облигаций.

"Важно отметить, что текущие настроения на фондовом рынке США продиктованы ожиданиями участниками рынка положительных эффектов исполнения обещаний Дональда Трампа. Если избранный президент будет придерживаться своих обещаний, данных в ходе предвыборной кампании, то финансовый сектор, сектора промышленных товаров, сырья и технологий могут ожидать хорошие результаты по итогам 2017 года", - заключает специалист QBF.