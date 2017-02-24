Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, вызвавшего ослабление доллара, что оказывает негативное влияние на азиатский экспорт, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия рынка на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:39 МСК уменьшились соответственно на 0,59% и 0,47%, в том числе из-за укрепления иены.

Котировки акций таких крупных экспортеров, как Hitachi и Fuji Heavy Industries, снизились на 0,5%, автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor - соответственно на 0,9% и 0,7%.

Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:44 МСК потерял 0,41%, гонконгский Hang Seng - 0,48%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК опустился на 0,68%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%.

Руководители Федрезерва на первом в этом году заседании говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, говорится в протоколе заседания, прошедшего 31 января - 1 февраля.

Рынки восприняли документ как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу после того, как накануне они достигли максимальных отметок за последние 19 месяцев - с июля 2015 года, сообщает MarketWatch.

Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышение запасов топлива в США на прошлой неделе.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 МСК подорожали на $0,04 (0,07%) - до $56,62 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на $0,74 (1,33%), завершив день на уровне $56,58 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу выросли на $0,02 (0,04%) - до $54,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене $0,86 (1,6%) и закончили торги на уровне $54,45 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) ранее сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 884 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По данным Минэнерго, добыча нефти в США поднялась на минувшей неделе до 9,001 млн баррелей в сутки против 8,977 млн б/с неделей ранее. Производство превысило отметку в 9 млн б/с впервые с апреля прошлого года.