В случае позитивных заявлений Федрезерва у доллара будет пространство для дальнейшего роста - eToro

"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в Европе. Долларовые "быки" продолжают наступление, рассчитывая на подтверждение "агрессивной" риторики регулятора после того, как за последнее время ряд спикеров банка, включая Йеллен, заметно ужесточили тон в отношении повышения ставок. Рынок постепенно закладывает в цену мартовское повышение, но предпочитает не торопиться. А это значит, что в случае позитивных заявлений Федрезерва у доллара будет пространство для дальнейшего роста, поскольку мартовской сценарий учтен рынками лишь на 35%, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Но если ЦБ не собирается ужесточать политику на следующем заседании или сомневается в уместности такого решения, власти не станут давать рынкам ложных надежд и могут ограничиться фразами в стиле "ужесточим на одном из ближайших заседаний". В этом случае реакция доллара может оказаться умеренной, и первоначальный прирост может смениться фиксацией прибыли "на фактах". EUR/USD, которая в настоящее время всеми силами "цепляется" за отметку 1,05, теперь рискует скатиться к минимумам 11 января в районе 1,0450 в случае новой волны продаж, после чего откроется путь к следующему психологическому барьеру 1,04, где цена может встретить поддержку – в декабре котировки неоднократно отбивались от этой зоны".