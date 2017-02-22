К вечеру можно ожидать усиления продаж на рынке акций - "Открытие Брокер"

"В 18:00 мск будут обнародованы данные о продаже домов на вторичном рынке США, в 22:00 мск — публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Утреннего оптимизма рынку акций не хватило. Поэтому к вечеру можно даже ожидать усиления продаж, так как сомнения начали появляться по всем "перегретым" рынкам. Даже американским бумагам начинают предрекать скорую коррекцию в ряде инвестиционных домов. Вряд ли российский инвестор пожелает быть "белой вороной" на общем фоне. К тому же выходные в РФ, хоть и обеспеченные торговым днём в пятницу, повышают риски неожиданных движений", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.