Рубль снижается вечером на фоне дешевеющей нефти и словесных интервенций главы Минэкономразвития

Москва. 17 февраля. Российский рубль умеренно снижается на вечерних торгах пятницы на "Московской бирже" на фоне дешевеющей нефти и на заявлениях главы Минэкономразвития Максима Орешкина об отсутствии фундаментальных факторов для продолжения роста нацвалюты.

Курс доллара США составил 58,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 64 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,89 руб./EUR1, повысившись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 55,45 копейки, до 59,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля в последний день недели связано с реакцией игроков на заявление главы Минэкономразвития об отсутствии фундаментальных причин для дальнейшего укрепления рубля, а также с умеренным снижением цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу и завершают "в минусе" первую неделю из последних пяти на данных о росте до рекордных объемов запасов топлива в США. В то же время позитивное влияние на рынок, ограничивающее падение, оказывают заявления представителей ОПЕК о возможном продлении срока действия сделки о снижении добычи между членами картеля и другими странами на полгода. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 0,36% - до $55,54 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,63% - до $53,41 за баррель.

По словам начальника управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александра Карпова, на динамику рубля в ходе торгов пятницы в большей степени влияли внутренние факторы. "Нефть стояла практически на месте, индекс доллара также почти не менялся, при этом доллар на внутреннем рынке вырос вполне прилично. Минимальное значение зафиксировано на отметке в 57,45 руб./$1, максимальное - на 58,35 руб./$1. Торги проходили на повышенных объемах, основной рост доллара произошел сразу после того, как на новостных лентах появились комментарии главы Минэкономразвития Максима Орешкина относительно текущего курса рубля. Министр заявил, что недавнее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами", - отметил аналитик.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, словесные интервенции со стороны представителей российских властей показали их обеспокоенность чрезмерным укреплением национальной валюты. Однако, по его мнению, условия для укрепления рубля пока сохраняются. "В пользу этого говорят высокая ставка ЦБ РФ, налоговый период и положительные значения сальдо торгового баланса и счета текущих операций". При этом аналитик не исключил коррекции в паре "доллар-рубль" до 59 руб./$1 на коротком отрезке времени. "Президент Владимир Путин в пятницу отметил, что инфляция в феврале упала ниже 5%. Он также поручил правительству найти сбалансированный подход, который позволит инфляции снижаться дальше и позволит развивать промышленное производство вместе с ростом реальных доходов населения. В какой-то мере это можно считать сигналом в адрес ЦБ РФ, который сохраняет приверженность избыточно жесткой денежной политике", - считает А.Кочетков.

По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, в ЦБ РФ пока не видят никаких проблем из-за недавнего роста курса рубля. "По мнению первого зампреда регулятора Ксении Юдаевой, приток денег со стороны инвесторов, пытающихся получить максимальную доходность за счет уровня ключевой ставки, не является основным фактором для российской валюты. Далее К.Юдаева еще раз объяснила, что именно интересует ЦБ - инфляция, также обрисовав практически утопичную картину с долгосрочной целью по ставке в 2,5-3% годовых", - отметила А.Бодрова.

В свою очередь, главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко не исключил дальнейшего снижения рубля, предположив, что заявления чиновников вряд ли надолго испугали рынок. "Интерес к рублю на текущих уровнях заметно ослабел, а основная масса игроков, вероятно, уже аккумулировала необходимый для налоговых платежей объем рублевой ликвидности в ходе активных валютных продаж на прошедшей неделе. Кроме того, в конце следующей короткой недели банкам предстоит погашение $3 млрд по РЕПО с ЦБ, что может активизировать спрос на валютную ликвидность", - полагает он.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,33 копейки, до 57,6342 руб./$1, и поднял курс евро на 76,56 копейки, до 61,4496 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 64,19 копейки по отношению к четвергу и составил 57,8129 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы вырос на 69,97 копейки по отношению к 16 февраля и составил 57,9599 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 802,85 млн, из которых $1 млрд 612,85 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 189,646 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 77,13 копейки по отношению к четвергу - до 61,4951 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы вырос на 76,95 копейки по отношению к 16 февраля и составил 61,699 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 13,742 млн, из которых EUR615,556 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398,186 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по отношению к предыдущему дню. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,42% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - 10,46% годовых. Вместе с тем, ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) либо остались на уровне предыдущего дня, либо слегка подросли. Так, ставки МБК на срок 3-6 месяцев остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п., составив 10,49% годовых.