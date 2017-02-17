Рынок акций завершил снижением третью неделю подряд, ММВБ на закрытие обновил минимум с начала декабря

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ завершил снижением третью неделю подряд, индекс ММВБ на закрытие торгов в пятницу обновил минимум с начала декабря 2016 года на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

По итогам дня индекс ММВБ составил 2128,21 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1152,21 пункта (-2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 58,19 рубля (+0,59 рубля).

По итогам недели индексы РТС и ММВБ просели на 1-1,6%, доллар потерял всего 6 копеек.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5%).

Лучше рынка выглядели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%) "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "префы" "Татнефти" (+0,2%).

Выходящая в США статистика подкрепляет ожидания скорого повышения ставки Федрезерва (следующее заседание состоится в марте), что оказывает давление на фондовые активы.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 239 тыс. при прогнозах роста до 245 тыс., а индекс деловой активности Филадельфии в феврале вырос до 43,3 пункта при прогнозах снижения до 18 пунктов с январских 23,6 пункта.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер заявил в четверг, что американская экономика приближается к целям Федрезерва по показателям инфляции и безработицы, что повышает вероятность трех подъемов ставки в текущем году.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов из-за стремления инвесторов избежать риска, консолидируется Европа (S&P 350, DAX просели на 0,1-0,2%, FTSE подрос на 0,2%), минусуют Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $55,4 за баррель (-0,5%), апрельская цена WTI - $53,36 за баррель (-0,7%). С начала недели цена Brent потеряла около 2%, WTI - порядка 1%, сырье завершают снижением первую неделю из последних пяти из-за скачка запасов в США.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Между тем страны ОПЕК на 90% соблюдают договоренности о сокращении добычи, что поддерживает нефтяные котировки.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, рынки завершили торговую пятидневку фиксацией прибылей и снижением "аппетита к риску" - на фоне снижения доходностей по длинным казначейским облигациям США наблюдался отток средств с развивающихся рынков, в том числе и российского.

Ключевым событием недели стало "ястребиное" выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Если ФРС будет действовать более агрессивно, чем ждал рынок, консервативный подход вновь станет наиболее актуальным. Текущее движение пока трудно назвать коррекцией, но негатив может усилиться, при этом "триггером" может стать любая новость, касающаяся ставок или Дональда Трампа.

Рубль на неделе сильно укреплялся без фундаментальных причин. Движение имело все признаки спекулятивного, поэтому довольно резкая коррекция в конце недели не стала сюрпризом. Даже при сохранении цен на нефть на текущем уровне рубль может ослабнуть до уровней 59-60 руб./$1, а в случае коррекции в нефти движение может быть более сильным.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова считает, что негативные настроения на рынках в конце недели были обусловлены снижением стоимости commodities. Интереса к покупкам на российском фондовом рынке также не наблюдалось. Доллар США в то же время восстановил утраченные в результате рублевого ралли позиции и под занавес недели пытается зафиксироваться в интервале 58-58,5 руб./$1. Наиболее серьезное сопротивление по доллару США сосредоточено на отметке 59 руб./$1.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, давление на российские активы, помимо комментариев Д.Трампа по поводу его отношения к России, оказали коррекция на азиатских площадках и дешевеющая нефть. Последние комментарии Д.Трампа на тему "не слишком ли мягкой была реакция Б.Обамы на присоединение Россией Крыма", а также "в чем журналисты видят излишнюю симпатию Трампа к России" несколько умерили пыл "быков", которые были настроены на скорую отмену санкций в отношении РФ.

В нефти напор "быков" также поутих из-за отсутствия новых драйверов роста. Данные Минэнерго США отразили увеличение запасов, история с введением новых санкций против Ирана (после ракетных испытаний в конце января) стихла, а комментарии представителей ОПЕК о "возможном продлении сокращения добычи, если все участники соглашения будут и дальше продуктивно сотрудничать" остались без должного внимания.

Курс рубля оказался под давлением дешевеющей нефти и комментариев главы Минэкономразвития РФ относительно того, что рубль ранее укрепился лишь за счет временных краткосрочных факторов (притоки капитала и сезонность). В моменте власти не планируют как-то вмешиваться в динамику, однако при сохранении тенденции к укреплению вмешательство может усилиться (в дополнение к текущим покупкам по $100 млн в день).

Не такая радужная риторика Д.Трампа в отношении России, как ожидалось, иссякшие драйверы роста сырьевого рынка, вероятно, могли вызвать незначительный отток средств из фондов ETF, ориентированных на РФ, после длительного притока. Все это вылилось в негативную динамику "голубых фишек", считает С.Кирсанова.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, риторика чиновников по российско-американским отношениям явно не соответствует надеждам на их скорое налаживание. Развивающиеся рынки в конце торговой недели смотрелись достаточно слабо, нефть также завершает неделю потерями. Соответственно, основным направлением на российском рынке в пятницу стало снижение. Даже слабеющий рубль не смог помочь, так как фиксация прибыли не предполагала сохранения статус-кво.

Бумагам "Роснефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%) не помогло достижение договоренностей об условиях транспортировки нефти в 2017 году.

Акции "Газпрома" просели на 0,8%. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с министром энергетики ФРГ отметил, что в январе объемы поставок газа концерном в Германию увеличились на 23,2% в годовом выражении, а в первой половине февраля рост составил уже 37%.

Ряд словесных интервенций со стороны представителей правительства показал обеспокоенность чрезмерным укреплением национальной валюты. Тем не менее, условия для укрепления рубля сохраняются - в пользу этого говорят высокая ставка ЦБ РФ, налоговый период и положительные значения сальдо торгового баланса и счета текущих операций. Однако на коротком отрезке может произойти коррекция до 59 руб./$1 на фоне словесных интервенций. Президент РФ Владимир Путин в пятницу отметил, что инфляция в феврале упала ниже 5%. Он также поручил правительству найти сбалансированный подход, который позволит инфляции снижаться дальше и развивать промышленное производство вместе с ростом реальных доходов населения. В какой-то мере это можно считать сигналом в адрес ЦБ РФ, где сохраняют приверженность к избыточно жесткой денежной политике. Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил по итогам совещания с президентом, что в его ведомстве ожидают дальнейшего ослабления рубля.

На нефтяном рынке на повестке дня остаются рекордные запасы нефти и бензина в США. Вечером в пятницу (21:00 МСК) поступит отчет Baker Hughes по активным буровым, который может добавить негативных настроений, поскольку вновь ожидается рост производственных показателей американских сланцевых компаний.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,4% и -12,7% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-8,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,8%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-3,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Единые техносистемы" (MOEX: UTSY) (+15,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+8,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,61 млрд рублей (из них 5,403 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 4,441 млрд рублей на "Газпром" (MOEX: GAZP)).