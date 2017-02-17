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17 февраля 2017 года 18:48

Цены "длинных" евробондов РФ по итогам недели немного снизились, а среднесрочные выпуски подросли

Москва. 17 февраля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам текущей недели немного снизились, в то время как среднесрочные бумаги слегка подросли в цене. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам недели ярко выраженной динамики, что привело к разнонаправленным (в зависимости от срочности бумаг) изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

В секторе российских еврооблигаций в начале недели наблюдался плавный рост котировок большинства выпусков благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы. При этом ситуация на нефтяных площадках и на рынке базовых активов не располагала к игре на повышение. В частности, мировые цены на нефть в течение практически всего дня находились в минусе, причем ближе к вечеру падение усилилось. Однако, несмотря на это, рубль продолжил укрепляться благодаря сохранившим свою привлекательность операциям carry trade. Таким образом, несмотря на негативные внешние факторы, спрос на российские активы у мировых инвесторов сохранялся.

Цены на нефть заметно снизились в понедельник, так как инвесторы были обеспокоены сигналами об увеличении объемов бурения и добычи нефти в США. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 штук и достигло 591 единицы, сообщила 10 февраля американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель повысился четвертую неделю подряд.

Во вторник ситуация в секторе отечественных евробондов была относительно спокойной, и колебания котировок проходили в относительно узких ценовых диапазонах, поскольку участники рынка находились в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената. При этом американские казначейские обязательства, также не демонстрировавшие большую часть дня ярко выраженной динамики, ближе к вечеру стали снижаться в цене, реагируя на опубликованный текст доклада Дж.Йеллен.

Руководство Федеральной резервной системы на ближайших заседаниях пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс денежно-кредитной политики, говорилось в тексте доклада председателя Федрезерва Дж.Йеллен. По мнению главы Федрезерва, затягивать с ужесточением денежно-кредитной политики было бы неразумным со стороны американского ЦБ. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

Кроме того, во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.

Рынок российских еврооблигаций отыгрывал доклад Дж.Йеллен и негативную реакцию на него американских казначейских обязательств уже в среду. Дополнительное давление на мировые долговые рынки в середине недели оказала также опубликованная в США макроэкономическая статистика, усилившая ожидания скорого повышения ставки Федрезервом. Традиционно более заметное движение вниз продемонстрировали "длинные" выпуски отечественных евробондов, в то время как изменения цен среднесрочных бумаг были незначительными.

Розничные продажи в США в январе увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, существенно превзойдя средний прогноз аналитиков в 0,1%. Кроме того, темпы повышения показателя в декабре были пересмотрены в сторону увеличения - до 1% с ранее объявленных 0,6%. Розничные продажи без учета автомобилей в январе выросли на 0,8%, что стало максимальным повышением за последние четыре месяца. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе повысились на 0,6% по сравнению с декабрем и увеличились на 2,5% в годовом выражении. Годовая инфляция стала максимальной с февраля 2013 года. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,3%, второго - на 2,4%.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале взлетел до максимальных с сентября 2014 года 18,7 пункта с 6,5 пункта в январе. Экономисты в среднем ожидали более умеренного повышения показателя - до 7 пунктов. Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как рынок прогнозировал более значительный спад - на 0,4%.

Однако негативная динамика российских еврооблигаций была непродолжительной, и уже 16 февраля на фоне наметившейся стабилизации ситуации на рынке US Treasuries котировки отечественных евробондов стали также корректироваться вверх. Причем, среднесрочные бумаги вновь чувствовали себя более уверенно, нежели "длинные" выпуски, которые в итоге так и не смогли вернуть понесенные ранее потери. При этом цены базовых активов к концу недели практически полностью отыграли снижение предыдущих двух дней, и вышли на уровни закрытия 10 февраля.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,05% и составила 120,27% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 5 базисных пунктов и 17 февраля составил 77 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,7%, с погашением в 2042 году - на 0,71% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 пункта и составил 247 базисных пунктов). Вместе с тем евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,43%, с погашением в 2023 году - на 0,23% (их спред к US Treasuries сузился на 8 пунктов - до 160 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,11%, а бумаги с погашением в 2018 году не изменились в цене по итогам недели.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нервозность на мировых рынках будет связана как с ожиданиями возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и с неоднозначной оценкой инвесторами действий нового президента США Дональда Трампа, в частности, в сфере миграционной и торговой политики.

Вместе с тем определенную поддержку рынку валютных гособлигаций будут оказывать высокие мировые цены на нефть, заметно выросшие после принятых решений ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, снизить производство сырья для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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