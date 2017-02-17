Рубль резко упал к доллару и евро в пятницу днем на заявлениях главы Минэкономразвития

Москва. 17 февраля. Российский рубль, плавно снижавшийся в начале торгов пятницы на "Московской бирже" на фоне дешевеющей нефти, резко упал в середине дня, отреагировав на заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сделанные по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.

Курс доллара США составил 58,187 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 58,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,93 руб./EUR1, повысившись на 49 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 54,36 копейки, до 59,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,33 копейки, до 57,6342 руб./$1, и повысил курс евро на 76,56 копейки, до 61,4496 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", буквально за 20 минут курсы доллара и евро выросли на 35-40 копеек, отреагировав на заявление главы Минэкономразвития, отметившего, что курс рубля обсуждался на совещании у президента. По его словам, недавнее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами.

Нефть эталонных марок перешла к снижению в пятницу и завершает неделю в минусе из-за скачка запасов топлива в США. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,58% - до $55,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на 0,48% - до $53,49 за баррель.

Руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский считает, что на рынке происходит разворот рубля в сторону ослабления. "Давление на рубль оказывает рост доходности ОФЗ на волне повышения ожиданий роста ставок в США, а также вербальные интервенции от чиновников правительства РФ", - отметил он. При этом, по его словам, если продолжатся и продажи ОФЗ, и вербальные интервенции, то распродажи рубля могут усилиться.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "рубль еще может отыграть часть утраченных позиций: на следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку, аккумулируя средства для выплаты налогов (времени для этого будет не так много - следующая неделя короткая из-за праздничных дней в России). Не исключен также частичный возврат интереса к операциям carry trade, что также поддержит рост российской валюты".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по отношению к предыдущему дню. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,42% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - 10,46% годовых. Вместе с тем, ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) либо остались на уровне предыдущего дня, либо слегка подросли. Так, ставки МБК на срок 3-6 месяцев остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п., составив 10,49% годовых.