Дивидендные истории вновь интересны инвесторам, время входить в дивидендные бумаги - БКС

Финансовая группа (ФГ) БКС провела анализ операций клиентов БКС с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 февраля. По итогам отчетной недели и впервые в этом году был зафиксирован рост интереса инвесторов к ключевым дивидендным историям, что в корне отличается от положения дел на предыдущей неделе, когда такие бумаги активно продавались, сообщает в обзоре стратег ФГ Вячеслав Смольянинов.

По мнению эксперта, февраль является оптимальной точкой входа в дивидендные бумаги в текущем году.

Как говорится в обзоре, существенные изменения на прошедшей неделе претерпели секторальные предпочтения.

"Рост интереса к сектору удобрений целиком и полностью объясняется мощным увеличением длинных позиций в акциях "Фосагро" (MOEX: PHOR). Высоким спросом пользовались все бумаги нефтяных компаний, за исключением "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Мы также отмечаем покупки в "Газпроме" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКе" (MOEX: NVTK). Отношение инвесторов к бумагам потребительского сектора на прошедшей неделе существенно ухудшилось (сектор показал самый слабый результат, хотя ранее занимал одну из лидерских позиций) в значительной степени из-за продаж в акциях "М.Видео" (MOEX: MVID)" - пишет В.Смольянинов.

Институциональные инвесторы остались чистыми продавцами вторую неделю подряд, однако, как подчеркивает эксперт, отрыв продавцов от покупателей заметно сократился - до всего 10% на 15 февраля. Лидером продаж стали акции "Дикси групп" (MOEX: DIXY). Помимо этого, инвесторы продавали бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR). В "Ростелекоме" (MOEX: RTKM), как обычно, наблюдались двусторонние потоки. Самыми покупаемыми бумагами среди институционалов стали акции "Уралкалия" (MOEX: URKA), на втором месте - акции "Московской биржи" (которые заняли третье место в списке топ-покупок у розничных инвесторов).

Стратег БКС отмечает, что максимальный уровень притоков в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) с начала января смог компенсировать слабость притоков в российские ETF.

"В целом февраль выглядит довольно сильно с точки зрения потоков, и мы считаем, что с высокой вероятностью рынок обновит максимумы в ближайшее время, хотя фундаментально ценовые уровни высоки", - говорится в обзоре.