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17 февраля 2017 года 11:48

Рынок акций РФ утром просел вслед за Азией, раллируют второй день Мечел и Распадская

Москва. 17 февраля. Российский рынок акций утром в пятницу просел по индексам на фоне наметившейся нисходящей коррекции в Азии, динамика blue chips смешанная, при этом второй день раллируют бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и "Распадской" (MOEX: RASP) на фоне роста цен на уголь.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2143,87 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1170,91 пункта (-0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 57,69 рубля (+0,09 рубля).

Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,5% "префы").

Выросли акции "Мечела" (+4,2% и +2,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Распадской" (+1,4%).

Индексы в США в четверг незначительно изменились, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных компаний. Выходящая в США статистика подкрепляет ожидания скорого повышения ставки Федрезерва (следующее заседание состоится в марте).

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 239 тыс. при прогнозах роста до 245 тыс., а индекс деловой активности Филадельфии в феврале вырос до 43,3 пункта при прогнозах снижения до 18 пунктов с январских 23,6 пункта.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер заявил в четверг, что американская экономика приближается к целям Федрезерва по показателям инфляции и безработицы, что повышает вероятность трех подъемов ставки в текущем году.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов из-за стремления инвесторов избежать риска, консолидируется Европа (FTSE, S&P 350, DAX изменились в пределах 0,1%), умерено проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены слабо растут, но завершают снижением первую неделю из последних пяти из-за скачка запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $55,74 за баррель (+0,2%), апрельская цена WTI - $53,79 за баррель (+0,1%). С начала недели цена Brent снизилась в пределах 2%, WTI - в пределах 1%.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Между тем страны ОПЕК на 90% соблюдают договоренности о сокращении добычи, что поддерживает нефтяные котировки.

Как отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков компании "КИТ Финанс Брокер" Василий Копосов, настроения на рынке остаются нейтральными, фондовая Азия просела, нефть топчется на месте, а поддержки со стороны политического фактора рынок не получил. Первая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном завершилась безрезультатно, по крайней мере, в публичной плоскости (С.Лавров охарактеризовал встречу как "прагматичную, деловую и продуктивную" - прим.ИФ). Аналитик рекомендует обратить внимание на акции "Ленты" (долгосрочная покупка), "Мечела" и "Распадской" в спекулятивных целях.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что в пятницу игроки будут фиксировать прибыль перед длинными выходными в США (в понедельник в США празднуется День президентов). В течение торговой сессии отечественный рынок акций будет консолидироваться, рубль может сдать позиции к доллару по причине длинных выходных в США, что заставляет инвесторов запастись американской валютой. В последние два дня доллар испытывает локальное ослабление к евро, основанное на слабых данных по промышленному производству в месячном сравнении и приближении выборов во Франции.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в ближайшее время рынки ожидает консолидация завоеванных уровней. Ралли Америки немного замедлилось, но предвосхищать падение еще рано, пока слишком велика эйфория от новых реформ Дональда Трампа и постоянного потока хороших новостей.

Центральной темой в России остается аномальное укрепление рубля, причины этого могут скрываться в выкупе "Роснефтью" акций "Башнефти" (MOEX: BANE) у миноритариев. В рамках выставленной инвесторам оферты "Роснефть" должна была расплатиться с ними до 16 февраля. На выкуп акций может потребоваться до 64 млрд рублей, если офертой воспользуются все миноритарии, кроме Башкирии.

С другой стороны, на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным президент РФ в очередной раз подчеркнул, что важнейшей задачей является снижение инфляции, тем самым дав сигнал рынку о поддержке текущей политики, проводимой ЦБ РФ.

На этом фоне доллар продолжает оставаться волатильным в зоне 57-58 руб./$1. На рынке акций по отдельным бумагам состоялся технический отскок, но пока внешний фон не позволяет уверенно говорить о продолжении коррекции вверх, считает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, цены на нефть Brent повысились на фоне сильных макроданных из США и комментариев представителей ОПЕК о том, что ноябрьское соглашение о сокращении добычи работает и может быть продлено, если все крупнейшие производители продемонстрируют "эффективное сотрудничество" для борьбы с перенасыщением мирового рынка нефти.

В пользу "быков" играют перспективы потепления в отношениях России и США. Несмотря на стойкие антироссийские настроения, которые сохраняются в Вашингтоне, "перезагрузка" все еще возможна: в свете "дела Флинна" лучшее, на что можно было надеяться по итогам переговоров С.Лаврова и Р.Тиллерсона - взвешенный подход к определению основных элементов сотрудничества.

Госсекретарь США эти ожидания не обманул, призвав к дальнейшей работе с Россией в сферах взаимных интересов, хотя и подтвердил (вполне логично), что в областях разногласий США будут защищать свои интересы и позиции партнеров. Кроме того, хотя Р.Тиллерсон выразил надежду, что Россия будет соблюдать условия минского соглашения, требований возвращения Крыма Украине не прозвучало (несмотря на такие заявления со стороны министра обороны и других высокопоставленных чиновников США), что может означать возможность для нового "старта". Также Д.Трамп подтвердил желание наладить отношения с Россией. Неопределенность сохраняется, однако "перезагрузка" - определенно возможный вариант.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, мировые рынки в конце недели исчерпали импульс к росту и перешли к вялотекущей коррекции. Деталей относительно налоговых послаблений в отношении корпоративного сектора США и дерегулирования финсектора, а также подробностей относительно программы инфраструктурного строительства пока не появилось, что затрудняет дальнейший уверенный подъем американского рынка.

Кроме того, рост вероятности мартовского повышения ставки ФРС, произошедший после выступления главы ФРС на этой неделе, вызывает у инвесторов опасения по поводу излишней агрессивности действий регулятора. Европейские фондовые индексы также перешли к снижению, подверженные влиянию неопределенного исхода выборов во Франции, Нидерландах, Германии и, возможно, в Италии в этом году.

Умеренный коррекционный фон может сохраниться в конце недели, наиболее значимым событием пятницы станет публикация данных Baker Hughes по числу активных буровых в США, что вновь позволит оценить эффект от действия соглашения ОПЕК+ на привлекательность добычи нефти в США.

Рынок акций РФ после сильного понижательного движения может попытаться восстановиться в ближайшие дни на фоне в целом благоприятного сочетания факторов. Во-первых, оценка рынка акций к нефти вполне справедлива (соотношение RTS/Brent), что при снижении рубля вслед за общей динамикой валют EM может оказать поддержку рублевому индексу ММВБ. Во-вторых, сохраняется высокий интерес к российским активам со стороны нерезидентов, приток в фонды акций, ориентированные на российские активы, на неделе 9-15 февраля, по оценкам, составил $77 млн. Таким образом, в пятницу индекс ММВБ может протестировать диапазон 2160-2180 пунктов; в лидеры роста могут выйти акции банков, сектора металлургии и электроэнергетики, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10% и -7,4% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,3%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-3,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (+9,8%), АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+4,6%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,1%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), АДР "Ленты" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,541 млрд рублей (из них 0,821 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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