Изменения рубля незначительные при открытии торгов на фоне небольшого повышения цен на нефть

Москва. 17 февраля. Доллар США и евро почти не изменились при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,55-57,68 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,59 руб./$1 (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 61,4675 руб./EUR1 (+2,75 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла всего на 0,7 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 59,335 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,93 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 81,35 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое изменение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 17 февраля связано с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть слабо растут утром в пятницу, но завершают снижением первую неделю из последних пяти из-за скачка запасов в США. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск прибавили в цене 0,27% - до $55,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на 0,19% - до $53,85 за баррель. На торгах в четверг Brent подешевела на 0,2%, до $55,65 за баррель.