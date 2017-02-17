На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 17 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с незначительными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных компаний. Как стало известно в четверг, число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,246 млн в пересчете на годовые темпы. Данные за декабрь прошлого года были пересмотрены с 1,226 млн на 1,279 млн домов. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали повышение показателя с ранее указанного уровня на 0,3% - до 1,23 млн домов.

Кроме того, индекс деловой активности в округе Филадельфии взлетел в феврале до рекордных с 1984 года 43,4 пункта с 23,6 пункта в январе, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали его снижения до 20 пунктов.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер заявил в четверг, что американская экономика приближается к целям Федрезерва по показателям инфляции и безработицы, что повышает вероятность трех подъемов ставки в текущем году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на стремлении инвесторов избежать риска, сокращая рост с начала недели. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4% после подъема до максимума с июля 2015 года накануне. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,63%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%, как и южнокорейский индекс Kospi. Вместе с тем индийский Sensex вырос на 0,6%, а малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть слабо растут утром в пятницу, но завершают снижением первую неделю из последних пяти из-за скачка запасов в США. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:41 мск прибавили в цене 0,27% - до $55,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на 0,17% - до $53,84 за баррель.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Между тем страны ОПЕК на 90% соблюдают договоренности о сокращении добычи, что поддерживает нефтяные котировки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,725 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,922 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 февраля вырос всего на 0,01% и составил 104,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 493,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк БО-04" (+0,88%), "Сбербанк БО-18" (+0,35%) и "Сбербанк БО-17" (+0,32%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-1,35%), "РЖД БО-03" (-0,34%) и "РЖД-23" (-0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Book building облигаций прошел 8 февраля. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. В предыдущий раз ЧТПЗ разместил облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

"Гидромашсервис" (MOEX: HMSG) (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 3-летняя оферта. Сбор заявок на облигации проходил 16 февраля. Техническое размещение бумаг запланировано на 21 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" 17 февраля с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-11 объемом 25 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Техническое размещение облигаций запланировано на 22 февраля.

"ТрансФин-М" 2 марта проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,75-13,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16-13,69% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.