16 февраля 2017 года 18:34
Цены евробондов РФ в четверг слегка корректируются вверх на фоне стабилизации ситуации в секторе UST
Москва. 16 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный коррекционный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после падения последних дней немного корректируются вверх. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 2 базисных пункта к уровню закрытия среды, составив 120,18% от номинала, что соответствует доходности 2,37% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 15 февраля на 9 базисных пунктов, составив 100,81% от номинала. Доходность при этом снизилась на 3 базисных пункта - до 1,625% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился всего на 2 пункта по отношению к 15 февраля и составил 74,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 18 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 112,92% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,99% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 22 базисных пункта - до 108,97% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,99% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 26 пунктов, до 104,68% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,14% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году выросли в цене на 14 пунктов, до 107,54% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,58% годовых).
"После снижения накануне сегодня котировки российских еврооблигаций стабилизировались, а в отдельных выпусках наблюдается даже небольшой рост, в результате чего доходности незначительно снижаются на 1-2 базисных пункта. Основной причиной такого поведения отечественных евробондов является наметившаяся стабилизация ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries, после из заметного падения в предыдущие несколько дней. При этом доходность десятилетних US Treasuries накануне локально превышала отметку 2,5% годовых. Сегодня процентные ставки 10-летних казначейских облигаций США чуть пониже, в районе 2,48% годовых, и именно эту стабилизацию сейчас отыгрывает наш рынок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
"Вместе с тем мы видим, что американский рынок акций в течение последних нескольких дней раз за разом обновляет свои исторические максимумы. Мировые инвесторы верят в то, что экономическая политика нового президента США Дональда Трампа приведет к росту инфляции, что в определенной степени позитивно для акций, но негативно сказывается на котировках инструментов с фиксированной доходностью из-за опасений более быстрого и агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом", - считает Р.Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
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(добавлены 4-й абзац и таблица)
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