Динамика российских акций утром смешанная на фоне волатильности рубля

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику акций и индексов на фоне волатильности рубля к доллару.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2134,99 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1177,02 пункта (+0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 57,11 рубля (-0,16 рубля), максимум дня составил 57,4 рубля.

Снизились акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мосбиржи" (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%).

Подросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Индексы в США в среду обновили максимумы по итогам пятой торговой сессии подряд, чего не происходило со 2 января 1992 года, сообщает MarketWatch. Повышению рынка акций способствуют заявления президента США Дональда Трампа о скором проведении существенных изменений в сфере налогообложения.

В США в среду вышла статистика, говорящая в пользу скорого повышения процентной ставки Федрезерва, что поддержало рост доллара на Forex. Так, потребительские цены в США (индекс CPI) в январе выросли на 0,6% при прогнозах роста на 0,3%, а индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале подскочил до 18,7 пункта при прогнозах роста до 7 пунктов с январских 6,5 пункта. Объем промпроизводства в США в январе уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось снижение на 0,4%.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, но подрос Китай), наметилась коррекция в Европе (FTSE, S&P 350, DAX теряют в пределах 0,1%), стабильна нефть после просадки накануне в пределах 0,5%.

По данным Минэнерго США, объем товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей (до рекордных 518,12 млн баррелей), запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей (до исторического максимума в 259,1 млн баррелей). Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $55,84 за баррель (+0,2%), мартовская цена WTI - $53,64 за баррель (+0,1%).

По мнению экспертов в области технического анализа, на данный момент рынок нефти в США "благоприятствует спокойным быкам", а ключевая зона находится в диапазоне от $50 до $52 за баррель WTI, отмечает FX Street.

Руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский полагает, что давление на российский рынок акций оказывает застопорившийся рост нефтяных котировок и ожидания повышения процентных ставок в США, что приведет к оттоку денежных средств с развивающихся рынков. В четверг интерес представляют данные по числу разрешений на строительство и о количество заявок на пособие по безработице в США, также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, рубль умерил пыл на опасениях вербальных интервенций и ряда факторов, которые перевесили позитивное влияние стартовавшего налогового периода. Во-первых, доллар продолжил агрессивное укрепление в ответ на "ястребиные" заявления Дж.Йеллен и сильную статистику по инфляции и розничным продажам в США, которая подтвердила готовность экономики к дальнейшему повышению ставки. Во-вторых, нефть преимущественно пребывала под давлением из-за роста запасов углеводородов в Штатах. В-третьих, немалое влияние на валюту оказали разговоры о том, что президент РФ Владимир Путин собирается обсудить курс рубля с главой Минэкономразвития.

В четверг опасения вербальных интервенций сохраняются, это сдерживает попытки возобновления роста рубля. Однако доллар, который заметно скорректировался после эмоционального ралли на международном рынке Forex, может умерить пыл, что вкупе с потенциальной стабилизацией Brent в районе $56 за баррель создаст условия для того, чтобы доллар остался ниже 58 руб./$1. Пробой этого уровня вверх не исключен в конце недели на потенциальной фиксации прибыли.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также полагает, что диапазон колебаний доллара будет ограничен 57-58 руб./$1. На российском фондовом рынке в условиях отсутствия давления со стороны укрепляющегося рубля ожидается консолидация в узком диапазоне 2120-2150 пунктов по индексу ММВБ.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что рубль утром спекулятивно немного укрепился после выкупа доллара накануне. Сейчас экспортеры активно продают выручку под налоговые платежи, также продолжает работать "керри-трейд". На этом фоне сработали маржин-коллы у инвесторов, что и привело к росту рубля в последние дни. Однако никакой паники не наблюдается. В марте пройдут крупные выплаты по внешним долгам, которые создадут спрос на доллары в ближайшей перспективе. Поэтому инвесторам следует переждать волатильность некоторое время, пока не сформируется понимание тренда по валюте. На сырьевом рынке трейдеры обращают больше внимания на соблюдение сделки ОПЕК+, чем на увеличение запасов сырой нефти, поэтому цена "черного золота" колеблется в боковике.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+19%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+7,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6,8%), "Транснаэро" (+3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,3%).

Подешевели бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-12,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,075 млрд руб. (из них 1,482 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).