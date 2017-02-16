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16 февраля 2017 года 09:56

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 16 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды по итогам пятой торговой сессии подряд, чего не происходило со 2 января 1992 года. При этом Nasdaq Composite фиксирует рекордный уровень уже седьмой день без перерывов, что последний раз отмечалось 27 декабря 1999 года. Повышению рынка акций способствуют заявления президента США Дональда Трампа о скором проведении существенных изменений в сфере налогообложения.

В среду был опубликован целый ряд важных статданных, которые в целом оказались позитивными. Розничные продажи в США в январе увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, существенно превзойдя средний прогноз аналитиков в 0,1%. Кроме того, темпы повышения показателя в декабре были пересмотрены в сторону увеличения - до 1% с ранее объявленных 0,6%. Розничные продажи без учета автомобилей в январе выросли на 0,8%, что стало максимальным повышением за последние четыре месяца. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе повысились на 0,6% по сравнению с декабрем и увеличились на 2,5% в годовом выражении. Годовая инфляция стала максимальной с февраля 2013 года. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,3%, второго - на 2,4%. Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале взлетел до максимальных с сентября 2014 года 18,7 пункта с 6,5 пункта в январе. Экономисты в среднем ожидали более умеренного повышения показателя - до 7 пунктов.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг не демонстрируют единой динамики, ралли зашло в тупик из-за слишком быстрого роста стоимости акций в регионе. Накануне мировой сводный индекс MSCI All-Country World обновил исторический максимум, пятую сессию подряд рекорды фиксируются в США. Однако в Азии, где рынок акций близок к максимуму за 19 месяцев, инвесторы задаются вопросом о том, насколько далеко может зайти это ралли. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8%, до 144,53 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, как и китайский Shanghai Composite. Австралийский S&P/ASX 200 и индийский Sensex прибавили по 0,1%, южнокорейский индекс Kospi потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть почти не меняются в четверг после столь же невыразительной динамики по итогам предыдущей сессии. Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей. Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг выросла всего на 0,02% - до $55,76 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,09% - до $53,55 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню, но осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 14,836 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,73 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 февраля снизился всего на 0,03% и составил 104,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 493,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "НЛМК БО-13" (+0,5%), "ГТЛК-01" (+0,2%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,19%), а в лидерах снижения - "ДельтаКредит БО-26" (-0,8%), "Сбербанк БО-18" (-0,7%) и "Сбербанк БО-17" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP)) завершило размещение двух выпусков биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый. Сбор заявок по обоим выпускам "Газпром" провел 9 февраля. Ставка 1-го купона по обоим выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставки 2-14 купонов по облигациям обеих серий приравнены к ставке 1-го купона. По выпускам планируется выплата полугодовых купонов. По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-23 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,57% годовых. По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Book building бондов проходил 15 февраля. Техническое размещение бумаг запланировано на 20 февраля.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций 3-й серии на 3 млрд рублей в размере 12,25% годовых. Ставки купонов начиная с 3-го купона будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. Сбор заявок на суборды СМП банка 3-й серии прошел 15 февраля, их техническое размещение состоится 27 февраля. Как сообщалось, 14 февраля банк провел сбор заявок на субординированные бонды другого выпуска - 2-й серии на 2 млрд рублей. Техническое размещение бумаг 2-й серии запланировано на 22 февраля. Ставка 1-го купона субордов 2-й серии была установлена также на уровне 12,25% годовых. Ставки купонов выпуска 2-й серии начиная с 3-го купона также будут определяться как значение ключевой ставки плюс 1 процентный пункт.

Совет директоров ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 30 лет. Совет директоров компании утвердил проспект биржевых облигаций. Летом 2016 года компания "Сибирский гостинец" разместила дебютные облигации серии БО-001Р-01 объемом 200 млн рублей. Дебютные бумаги компании размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 5 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в мае 2016 года. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

Русфинанс банк установил ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 9,65% годовых. Облигации серии БО-12 объемом 5 млрд рублей были размещены в феврале 2016 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 11,65% годовых. По бондам 1 марта предстоит оферта.

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 7-20-го купонов биржевых облигаций серии БО-05 в размере 9,2% годовых (22,94 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 5-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в августе 2015 года. Срок обращения займа составляет 5 лет. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 28 февраля 2017 года.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 3 млн 839,072 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 76,78% выпуска на 3,8 млрд рублей. Компания в феврале 2015 провела размещение 10-летних бондов БО-04 на 5 млрд рублей. Ставка купонов до оферты с исполнением 14 февраля 2018 года составляет 10,1% годовых.

Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты приобрел 361,929 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 24 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,5% выпуска. Банк в феврале 2014 года разместил 6-летние облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года банк доразместил 12 допвыпусков бондов БО-04 на общую сумму 22 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 24 млрд рублей. Ставка текущего купона - 12% годовых. Как сообщалось, в ноябре 2016 года Бинбанк и МДМ банк завершили объединение. Объединение произошло на базе МДМ банка, кредитная организация продолжила работать под названием Бинбанк.

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об освобождении граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с купонного дохода по корпоративным облигациям, выпущенным в 2017-2020 годах. Соответствующие поправки вносятся в главу 23 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, НДФЛ не будет взиматься с купонного дохода по российским рублевым корпоративным облигациям, эмитированным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Исключением станет случай, когда сумма купона превышает сумму процентов, рассчитанную исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5 процентных пунктов. Предусматривается также освобождение от НДФЛ дохода в виде дисконта, получаемого при погашении обращающихся облигаций. Законопроект одобрен под названием "О внесении изменений в главу 23 Налогового кодекса РФ". Предполагается, что он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.


Опубликовано: /Финмаркет/
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