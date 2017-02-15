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15 февраля 2017 года 15:50
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро, умеренно снижавшиеся в начале торгов на "Московской бирже", растут в среду днем; рубль перешел к снижению на заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что президент Владимир Путин затронет тему укрепления нацвалюты на встрече с главой Минэкономразвития.
Курс доллара США составил 57,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня доллар опускался до 56,55 руб./$1). Евро при этом стоил 60,67 руб./EUR1, повысившись на 27 копеек (в начале дня евро опускался до 59,7935 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 32,22 копейки, до 58,91 рубля. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 февраля на 96,69 копейки, до 56,7719 руб./$1, и опустил курс евро на 1,22 рубля, до 60,0249 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов стала негативная динамика доллара и евро, отмечавшаяся в начале дня и в момент фиксации Банком России курсов на следующий день. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменению настроений на внутреннем валютном рынке могли способствовать снижающиеся мировые цены на нефть и новость о том, что президент страны В.Путин обсудит тему укрепления рубля с министром экономического развития Максимом Орешкиным, которая запланирована на вторую половину дня среды. Нефть эталонных марок снижается в цене в среду на сигналах существенного роста запасов топлива в США. Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК потеряли в цене 0,55%, опустившись до $55,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на 0,65% - до $53,36 за баррель. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США выросли на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю. Кроме того, API сообщил о росте запасов бензина на 717 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,5%. Эксперты ожидают, что официальные данные, которые обнародует министерство энергетики в среду в 18:30 МСК, укажут на более умеренное повышение нефтяных резервов - на 3,5 млн баррелей. По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, наблюдавшееся при открытии утренней сессии динамичное укрепление рубля можно объяснить привлекательностью операций carry trade и закрытием позиций в рамках stop-loss играющих против рубля трейдеров. "Рост отечественной валюты, который мы наблюдали в последние дни, носил исключительно спекулятивный характер. При этом нефтяные цены остаются стабильными. И другие фундаментальные предпосылки для ревальвации отсутствуют. Прогнозировать дно в случае спекулятивных краткосрочных движений сложно, но в данном конкретном случае кажется, что оно уже достигнуто", - считает она. Аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов также обращает внимание на активное закрытие позиций трейдерами, которые ставили на ослабление рубля. По мнению аналитика, эти участники торгов стремятся ограничить убытки из-за роста национальной валюты и отрицательных свопов. "Поскольку укрепление рубля ускорилось, покупатели валюты в биржевом стакане стали сдвигать ордера на покупку ниже планируемых уровней. Соответственно, продавцам приходилось продавать валюту по ценам, которые устанавливают покупатели. Участники рынка увлечены торговыми операциями по выходу с рынка, поэтому они полностью игнорируют внешний фон. При этом экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Им важно на "медвежьем" рынке продать валюту как можно быстрее, иначе получат меньше денег от конвертации", - полагает В.Антонов. В свою очередь, аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина обратила внимание на фундаментальные факторы, отметив при этом, что российская валюта выглядит существенно "переукрепившейся" на фоне основных макроэкономических показателей, таких как цена на нефть, сальдо платежного баланса и дефицит бюджета РФ. "Минфин продолжает покупку валюты, в марте объемы будут выше, чем в феврале в связи с тем, что цена на нефть в феврале показала рост к январским уровням. Кроме повышенных покупок Минфина и кумулятивного фактора от ранее произведенного выкупа, следует помнить, что объем внешних погашений российских компаний и банков в марте будет существенно выше, чем в январе-феврале. Помимо всего, излишнее укрепление рубля может изменить и риторику российского ЦБ, однако ближайшее заседание состоится только в конце марта, поэтому данный фактор может оказать влияние на курс лишь среднесрочно", - считает аналитик. Аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев не исключил возникновения негативных последствий из-за сильного роста рубля. "Рублевая цена нефти приблизилась к локальному минимуму, опустившись ниже 3200 рублей за баррель. Для рынка это может стать тревожным фактом, поскольку текущий уровень обменных курсов может формировать дисбалансы в бюджетной политике. Очевидно одно - покупка валюты для Минфина и высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ приводят к усилению волатильности рубля. Если внешние рынки испытают на себе очередную волну массового неприятия риска, рубль имеет шансы для резкого ослабления", - полагает эксперт. Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду немного повысились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,41% годовых, на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 10,41% годовых. Ставки МБК на срок 3-6 месяцев остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п., составив 10,47% годовых.
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15 февраля 2017 года 19:50
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